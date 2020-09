Výběr z médií: revoluční novinka pro záchranáře, děti z klokánků i školení chovatelů šelem

V českém tisku se ve středu dočtete, že záchranná služba v Česku přichází unikátní novinkou. Zdravotníkům budou nově pomáhat videopřenosy, díky kterým uvidí místo nehody ještě před příjezdem, píše Mf Dnes. Velká část dětí, která se dostala do klokánků během epidemie koronaviru, se podle Práva nevrátila zpátky do svých rodin. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:22 9. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranka v Česku přichází s revoluční novinkou, píše Mf Dnes. Od středy budou českým záchranářům pomáhat při práci taky videopřenosy (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Záchranka v Česku přichází s revoluční novinkou, píše Mf Dnes. Od středy budou českým záchranářům pomáhat při práci taky videopřenosy. Díky nim zdravotníci uvidí místo nehody ještě před příjezdem sanitky. Novinka je unikátní nejen v Evropě, ale i ve světě.

Deník N

Metropolitní univerzita Praha po 15 letech ukončila spolupráci se svým odborníkem na Blízký východ Mitchellem Belferem. Dočtete se o tom v Deníku N. Belfer totiž nedokázal doložit svůj doktorský titul. Sám celou situaci označil jako dezinformační kampaň.

Hospodářské noviny

V Česku roste počet lidí, kteří dojíždějí do práce autem. Je jich už skoro polovina. Vyplývá to z červencového průzkumu firmy Ipsos, o kterém píšou středeční Hospodářské noviny. S tím roste i čas, kterým Češi průměrně dojížděním stráví. Průzkum taky zjistil, že za dopravu do zaměstnání dá měsíčně český zaměstnanec v průměru 1126 korun. Nejčastěji cestují lidé autem ve Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji, nejméně naopak v Praze. Častěji do nich teď usedají i kvůli epidemii koronaviru – strach z nákazy je totiž odrazuje od veřejné dopravy.

Regionální Deník

Chovatelé šelem a jiných velkých zvířat budou muset v budoucnu absolvovat povinné školení, píše regionální Deník. V odborných kurzech musí mimo jiné prokázat, že znají anatomii těchto zvířat nebo základy bezpečnosti při jejich chovu. Vyhlášku připravuje ministerstvo zemědělství.

Právo

Velká část dětí, která se dostala do klokánků během epidemie koronaviru, se nevrátila zpátky do svých rodin. Tématu se věnuje deník Právo. Od března do května se jich do přechodných zařízení přestěhovalo 123. Většina z nich pak zamířila do dětských domovů.