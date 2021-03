Výběr z médií: zákaz návštěv v dětských zařízeních, nový lék na covid-19 a zájem o samotesty

Sám nevím, jak bych se zachoval, říká policejní instruktor k zásahu proti muži bez roušky

Rozhovor s instruktorem Pavlem Černým. „Zvláště před dítětem by se měla dodržovat pravidla. Tím spíš, kdybych měl dítě, tak bych si roušku nandal, akceptoval pokyny a nehnal to do extrému,“ říká.