Výběr z médií: Neefektivní věznictví, tisíce tkání dárců v zahraničí i zmanipulovaná veřejná zakázka

V tisku se ve čtvrtek dočtete, že vězeňský systém v Česku není efektivní, ministerstvo spravedlnosti proto pracuje na změně zákona. Informují o tom Hospodářské noviny. Obchodní řetězce dle regionálního deníku více nabízí mobilní aplikace. Tisíce tkání mrtvých dárců podle Deníku N míří do zahraničí. Obyvatelé Žďáru nad Sázavou sestavili petici proti novému obchvatu, píše Mf Dnes. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 1. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vězení (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Hospodářské noviny

Vězeňský systém v Česku je neekonomický a zbytečně zatěžuje státní kasu. Všímají si toho Hospodářské noviny. Ministerstvo spravedlnosti začíná pracovat na změně zákoníku. Chce, aby lidé s menším deliktem nechodili rovnou do vězení a nezatěžovali tak systém. Měli by místo toho dostávat vyšší pokuty.

Výběr z médií: institut virologie a bakteriologie, dražší školní obědy i pojištění a oblíbené samosběry Číst článek

Generální finanční ředitelství zřejmě manipulovalo s milionovou veřejnou zakázku. Píšou to Hospodářské noviny, které to zjistily náhodou z excelovské tabulky jednoho z úředníků. Ten ji nejspíš omylem nahrál do veřejného online systému. Neúspěšní dodavatelé už teď plánují podat trestní oznámení. Finanční úřad vzkázal, že věc prošetřuje. Případem se už zabývá i ministerstvo financí.

Regionální Deník

Stále více obchodních řetězců v Česku už zákazníkům nedává plastové věrnostní karty, místo nich nabízí mobilní aplikace. Všímá si toho regionální Deník. Lidé pak této možnosti stále častěji využívají. Šetří jim to místo v peněženkách a usnadňuje taky reklamace. Obchodníci si zase pochvalují, že je řešení ekologičtější. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu už zákazníkům nabízí aplikaci asi polovina všech tuzemských řetězců.

Deník N

V Česku se každoročně odeberou tisíce tkání mrtvých dárců. Část z nich nedostanou čeští pacienti, ale míří do zahraničí. Téma otevírá Deník N. Podle něj končí neznámé množství orgánů třeba v Rakousku, Velké Británii nebo v Jižní Koreji. Ministerstvo zdravotnictví přiznává, že nemá kontrolu nad tím, kam a v jakém množství se orgány vyváží.

Mf Dnes

Část obyvatel Žďáru nad Sázavou iniciovala petici proti obchvatu, který by měl odlehčit ucpanému městu. Informuje o tom regionální příloha Mf Dnes. Autory petice jsou zahrádkáři, kterým vadí, že by obchvat zničil tamní zahrádkářskou kolonii. Chtějí proto, aby se radnice vrátila k původnímu návrhu, podle kterého měl obchvat vést jinudy. Tento návrh byl dřív zamítnut, protože vedl chráněným územím. Tento status už ale lokalita už nemá.