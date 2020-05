Výběr z médií: rekordní rok pro zalesňování, možná druhá vlna epidemie a zkoušky mysliveckých psů

Lesy České republiky od začátku roku nechaly vysadit 35 milionů sazenic. Jde o rekordní číslo, a to i přes opatření spojená s epidemií koronaviru, píšou Lidové noviny. Právo se v rozhovoru s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) dotýká možné druhé vlny epidemie. O začínající sezoně zkoušek mysliveckých psů pak píše Deník. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 6:36 23. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lesy České republiky nechaly rozmístit 35 milionů sazenic (ilustrační foto). | Foto: Jannes Siems | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Lidové noviny

Zalesňování bylo v Česku od začátku roku rekordní, a to i přes koronavirová opatření a s tím související nedostatek zahraničních dělníků. Lidové noviny píšou, že Lesy České republiky nechaly rozmístit 35 milionů sazenic, a to hlavně listnatých stromů. Se zalesňováním pomohli třeba studenti nebo umělci, kteří se ocitli bez práce.

Česko chce podle Hamáčka za týden otevřít většinu hraničních přechodů. Kontroly budou namátkové Číst článek

Právo

Pokud by Česko zasáhla druhá vlna pandemie nemoci covid-19, plošné zákazy by přišly na řadu až jako poslední. V rozhovoru pro deník Právo to řekl ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. V případě zhoršení situace by se podle něj měla řešit přímo ohniska případné nákazy.

Deník

V Deníku se můžete dočíst o začínající sezoně zkoušek mysliveckých psů. Chovatelé teď svá zvířata připravují třeba v rybnících. Vodní práce je důležitá hlavně kvůli honům na kachny, kdy musí psi pro ulovenou zvěř doplout i do půlky rybníka. Pokud zvíře splní potřebné zkoušky, může se z něj stát chovný pes - o česká štěňata je velký zájem i v zahraničí. Jejich cena jde i do desítek tisíc korun.

Mf Dnes

Víkendová Mf Dnes připomíná 75leté výročí od momentu, kdy se domů na Benešovsko a Sedlčansko mohli po zhruba třech letech vrátit lidé vyhnaní kvůli cvičišti německých jednotek SS. Výcvikový prostor o rozloze 450 kilometrů čtverečních byl historicky největším takovým na našem území.