Výběr z médií: menší ochota změnit zaměstnání, chyby při rekonstrukci orloje a ubývání kuřáků

E15

Češi mění práci méně než zaměstnanci z jiných zemí. Vyplývá to z průzkumu Naděje a obavy 2022, kterého se zúčastnilo 52 tisíc respondentů ze 44 zemí. Téma rozebírá úterní vydání deníku E15. Šance, že Češi změní práci v příštím roce, je podle průzkumu 12 procent. Celosvětový průměr je 19 procent.

Podle deníku si práci v Česku stabilně drží zejména starší generace. Změnit práci chtějí nejvíce mladí lidé, kteří teprve vstoupili na trh práce - podle průzkumu jich chce z práce odejít 22 procent. I tak je ochota měnit zaměstnání u mladých lidí pod celosvětovým průměrem.

Deník N

Pražský orloj po rekonstrukci nevypadá tak, jak by měl. Zjistil to Deník N. Orloj včetně Mánesova kalendária prošel v roce 2018 rekonstrukcí. Minulý týden podle deníku přišla stížnost na ministerstvo kultury, která dokazuje, že se právě kopie Mánesova kalendária na mnoha místech odchyluje od originálu, ačkoliv si pražský magistrát jako vlastník budovy objednal zhotovení věrné kopie.

Podle deníku se neshodují obličeje postav, některé mužské postavy autor prohodil za ženské a naopak nebo autor pozměnil postavám šaty a účesy.

V Česku se už pět let nekouří v restauracích. Co přinesl protikuřácký zákon? Číst článek

Mf Dnes

V Česku ubývá kuřáků. Všímá si toho Mf Dnes. Podle deníku počet kuřáků v posledních letech klesá kvůli rostoucí ceně cigaret a vliv na pokles měla i koronavirová pandemie. Během ní podle Mf Dnes kouření omezila asi čtvrtina kuřáků, případně s ním skončila úplně. Nejvíce kuřáků ubylo podle deníku mezi mladými lidmi od 15 do 24 let. Zatímco před deseti lety mezi nimi kouřil skoro každý druhý, loni to byl skoro každý pátý.

Lidové noviny

Tuberkulóza by se nemusela léčit už jenom na izolovaných nemocničních pokojích. Píšou to Lidové noviny. Podle nich je třeba v zemích západní Evropy běžné, že se tuberkulóza léčí i v domácím režimu. Onemocnění má totiž infekční a neinfekční formy, které je podle deníku potřeba rozlišovat. Přísnou léčbu tuberkulózy v izolaci v současnosti přikazuje zákon. O případné změně legislativy by mělo rozhodnout ministerstvo zdravotnictví.