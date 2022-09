Výběr z médií: obce hrozí zavíráním škol, děti utrácí na TikToku i kliky bez bakterií

V českém tisku se v úterý dočtete, že obce hrozí kvůli vysokým cenám energií zavíráním škol. Samosprávy požadují po vládě pomoc - a to například ve formě finančních kompenzací. Píše to deník E15. Tvůrci na sociální síti TikTok podle Lidových novin navádějí děti k utrácení peněz ve svůj prospěch. V živých vysíláních často nezletilé sledující vyzývají k posílání příspěvků. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:01 6. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tvůrci na sociální síti TikTok navádějí děti k utrácení peněz ve svůj prospěch (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Lidové noviny

Tvůrci na sociální síti TikTok navádějí děti k utrácení peněz ve svůj prospěch. Všímají si toho Lidové noviny. V živých vysíláních influenceři často nezletilé sledující vyzývají k posílání příspěvků na svou tvorbu. Za odměnu zmiňují jména těch, kteří jim přispějí, nebo jejich přezdívky píší na tabuli za sebou. Děti se tak snaží kupovat si slávu.

TikTok čelí žalobě. Nejméně dvě dívky zemřely poté, co se inspirovaly videy Blackout challenge Číst článek

Průměrný věk uživatele TikToku je 13 let. Mladší děti jsou přitom náchylnější k manipulacím a podvodům. Policie o trendu ví, ale jednání nemůže potrestat, protože nemá oporu v zákoně. Změnu legislativy vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš z Pirátů neplánuje.

Mf Dnes

Za spalování nepovolených látek, jako jsou plasty nebo chemikálie, domácnostem stále hrozí pokuty. Připomíná to Mf Dnes. Úlevu v pravidlech dostaly od vlády teplárny, i ty ale musí stále dodržovat některá nařízení. Pálení nebezpečných látek v domácích podmínkách znečišťuje ovzduší, zápachem obtěžuje sousedy a navíc může poničit kotel.

E15

Obce hrozí kvůli vysokým cenám energií zavíráním škol. Podle deníku E15 samosprávy požadují po vládě pomoc - a to například ve formě finančních kompenzací nebo garantování dodávek energií s předem stanovenými cenami. Jinak podle starostů nezbyde nic jiného než omezit investice a služby pro občany.

Obchodní řetězce se připravují na energetickou krizi. Spouští úsporný režim, zboží může podražit Číst článek

Hospodářské noviny

V Česku chybí zákon o komunitní energetice. Upozorňují na to Hospodářské noviny. Obce tak nemůžou elektřinu z obnovitelných zdrojů sdílet po svém území. Změna by se do českých zákonů mohla dostat zhruba za dva roky. Proti přijetí jsou ale velcí výrobci a distributoři, od kterých by pak obce kupovaly méně energií.

Právo

Čeští vědci vyvinuli speciální povrch klik u dveří, na kterém se drží mnohem míň bakterií. Právo píše, že výzkumníci zatím výtvor testují. Přesné výsledky by měli mít koncem roku. Množení bakterií zabraňuje nitrid zirkonia obohacený mědí. Na kliky se ale nedá nanést běžným sprejem, musí se na ně natlačit za nízkého tlaku při výboji plazmatu ve vakuu.