Výběr z médií: zavlažovací kanály na jižní Moravě, prašivé dluhopisy i vymáhání pokut z Itálie

V českém tisku se v pondělí dočtete, že by za deset let mohl na jižní Moravě vzniknout největší systém zavlažovacích kanálů v Česku. Plán pochází už z doby socialismu, píší Hospodářské noviny. Na české portály se podle E15 opět dostávají prašivé dluhopisy - dluhopisy menších firem, které se vinou špatného byznys plánu ocitly na hranici krachu a své dluhy nechtějí splácet. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:22 5. října 2020

Mf Dnes

Čeští řidiči, kteří dostanou pokutu v Itálii, by neměli otálet s jejím zaplacením. Jinak jim hrozí i několikatisícové poplatky. Ty po šoférech vyžaduje tuzemská společnost, která pokuty vymáhá. Každý měsíc obešle stovky šoférů. Téma rozebírá Mf Dnes.

Hrot

Světlo na konci Prymulova tunelu - to je titulek týdeníku Hrot, který rozebírá aktuálně vyvíjené vakcíny proti covidu-19. Celkem jich vědci po celém světě zkouší 180, devět z nich už testují na zvířatech nebo rovnou na lidech. Hrot cituje vědecký časopis Nature, podle kterého bude vakcína na trhu ještě letos.

Hospodářské noviny

Podle Hospodářských novin by za deset let mohl na jižní Moravě vzniknout největší systém zavlažovacích kanálů v Česku. Plán na vybudování stodvacetikilometrového potrubí a několika vodních nádrží pochází už z doby socialistického Československa. Stát se k němu teď vrací kvůli dlouhotrvajícímu suchu.

E15

Jestli investujete do cenných papírů, tak zpozorněte. Deník E15 varuje, že na české portály se opět dostávají takzvané prašivé dluhopisy - tedy dluhopisy menších firem, které se vinou špatného byznys plánu octly na hranici krachu a své dluhy nemůžu nebo nechtějí splácet. Dluhopisy těchto menších firem navíc nemusí být prověřené Českou národní bankou.

Právo

Právo se věnuje turistickým cestám Čechů do Tater. Do jindy oblíbených horských destinací teď Češi téměř nejezdí. Ještě v létě byly přitom chaty Čechů doslova plné. Může za to povinnost prokazovat se negativním testem. Ta platí více jak 14 dnů a Čechům by přinesla citelné zásahy do rozpočtu.