Výběr z médií: zdravotníci odmítají očkování, levný návrh dostavby Invalidovny i práce u policie

V českém tisku se v pátek dočtete, že očkování proti koronaviru odmítla až polovina zdravotníků. Důvodem jsou obavy z nedostatečně vyzkoušené vakcíny nebo z možných zdravotních komplikací, píše Mf Dnes. Za architektonický návrh na dostavbu pražské Invalidovny zaplatil Národní památkový ústav necelých 650 tisíc korun. Jak ale upozorňuje Deník N, návrh dostavby je výrazně pod cenou. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 22. ledna 2021

Vizualizace rekonstruované Invalidovny. | Zdroj: Národní památkový ústav

Mf Dnes

Očkování proti koronaviru odmítla až polovina zdravotníků v Česku. Informuje o tom deník Mf Dnes, který to zjistil ze statistik čtyřiceti nemocnic po celé zemi. Důvodem jsou obavy z nedostatečně vyzkoušené vakcíny nebo z možných zdravotních komplikací. Celkem se v českých nemocnicích nechalo naočkovat zhruba 73 tisíc zaměstnanců. Jejich ochota nechat si aplikovat vakcínu se často liší podle jednotlivých profesí.

Deník N

Za architektonický návrh na dostavbu budovy pražské Invalidovny zaplatil Národní památkový ústav necelých 650 tisíc korun. Studii provede architektonická kancelář Petra Hájka. Jak ale upozorňuje Deník N, návrh dostavby je výrazně pod cenou. A nabízí se otázka, jestli se nízká cena nepodepíše na kvalitě samotné stavby.

Regionální Deník

Lidé mají aktuálně velký zájem o práci u policie. Dočtete se o tom v regionálním Deníku. Zvýšený zájem nejspíš souvisí s tím, že řada lidí přišla kvůli epidemii koronaviru o práci. Například na Vysočině podali zájemci během loňska 700 žádostí, dva roky předtím to přitom bylo zhruba 400. Rekordní počty zájemců hlásí taky Plzeňský kraj, kde loni policisté evidovali 372 uchazečů.

E15

Založit si společnost s ručením omezeným by mohlo jít rychleji než dosud. Počítá s tím novela notářského řádu, kterou předložili poslanci za hnutí ANO. Pokud by návrh prošel, mohli by lidé založit firmu i na dálku přes videokonferenci. Téma pro páteční deník E15. Založit v Česku společnost s ručením omezeným trvá podle loňského průzkumu Světové banky celkem 24 a půl dne. Celý proces by se ale mohl výrazně urychlit.