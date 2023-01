Výběr z médií: přístup do zdravotnických dat, řidičský průkaz online a nová továrna na granáty ve Vrběticích

V českém tisku se ve středu dočtete, že do údajů pacientů má vidět víc lidí. Téma Deníku N. Lidé, kterým končí platnost řidičského průkazu, si můžou zažádat o výměnu elektronicky, informuje Deník. A u Vrbětic má vzniknout továrna na ruční granáty, píše Právo. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:29 11. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař, doktor (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Deník N

Do údajů pacientů má vidět víc lidí, to je titulek Deníku N. Ministerstvo zdravotnictví totiž chce rozšířit okruh lidí, kteří mají přístup do citlivé zdravotnické dokumentace. Podle expertů to ale může přinést i některá rizika.

Důležité je, v jakém prostředí začne mladý člověk řídit, říká ke snížení věkové hranice na 17 let odborník Číst článek

Deník

Lidé, kterým letos končí platnost řidičského průkazu, si nově můžou zažádat o výměnu elektronicky přes Portál dopravy. Upozorňuje na to Deník. Ještě v minulém roce by zapomnětliví motoristé museli vyrazit na úřad.

Hospodářské noviny

Za předčasné splacení hypoték si lidé nejspíš brzy připlatí. Píší to Hospodářské noviny, které se věnují novému znění zákona o úvěrech. To by mělo podle předkladatelů sjednotit přístup bank k poplatkům za ukončení hypoték. A umožnit lidem, aby si náklady takové transakce sami spočítali.

Právo

Starostové obcí u Vrbětic se bouří. Nechtějí totiž, aby v lokalitě vznikla továrna na výrobu ručních granátů. Tématu se věnuje Právo. Vrbětice na Zlínsku v roce 2014 poznamenaly exploze tamního muničního skladu. Při výbuchu zemřeli dva lidé.