Výběr z médií: české nemocnice šetří, vodíkový kamion a česká pomoc ukrajinským pilotům

V českém tisku se v pátek dočtete, že nemocnice v Česku musí kvůli nákladům na energie platit stamiliony navíc, informuje Mf Dnes. Firma Volvo představila podle Hospodářských novin svůj první vodíkový kamion. Česká firma, která se zabývá vývojem brýlí pro virtuální realitu, pomohla ukrajinským pilotům, píše Právo. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:02 24. června 2022

Mf Dnes

Českým nemocnicím se několikanásobně zvedly náklady na energie. Musí tak ročně platit stamiliony navíc. Začínají tím pádem šetřit na používání různých zdravotnických přístrojů nebo i na světle. Téma pro Mf Dnes. Nemocnice například nebudou v létě naplno zapínat klimatizace a zdraží i nemocniční strava. Chybět můžou také některé zdravotnické pomůcky.

Lidové noviny

Pandemie se špatně zapsala do cestovních návyků Čechů, téma pro páteční Lidové noviny. Lidé se odnaučili cestovat a ministerstvo zahraničí i cestovní kanceláře dennodenně řeší problémy s propadlými cestovními doklady.

Problém Čechům dělá i cesta do nejoblíbenější letní destinace, tedy do Chorvatska. Zapomínají, co všechno k vycestování potřebují a někdy se snaží k Jadranu vyjet i třeba na kartičku pojištěnce.

Hospodářské noviny

Firma Volvo představila svůj první vodíkový kamion, píšou Hospodářské noviny. Na jednu nádrž by měl dojet až tisíc kilometrů a natankovat ho by nemělo zabrat víc než čtvrt hodiny. Na takzvané hydrotrucky od Volva si zákazníci budou muset počkat do druhé poloviny desetiletí, kdy je firma plánuje uvést na trh.

Právo

Česká společnost, která se zabývá vývojem brýlí pro virtuální realitu, pomohla ukrajinským pilotům. Informuje o tom deník Právo. Firma ukrajinské armádě darovala letecký simulátor v hodnotě přes jeden milion korun. Původně ho technici vyvinuli pro americkou námořní pěchotu, společnost ho ale po dohodě s ukrajinskou stranou překonfigurovala tak, aby na něm mohli trénovat ukrajinští piloti.