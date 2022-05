Výběr z médií: dražší ojetá auta i pivo, stavba největšího datového centra v Česku a likvidace plevele

V českém tisku se ve středu dočtete, že ojetá auta v Česku dál prudce zdražují, píše Deník. A zdražovat bude podle deníku Právo i pivo. Na jihu Prahy by mohlo vzniknout dosud největší datové centrum v Česku, informují Hospodářské noviny. A téma Mf Dnes je likvidace plevele. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:23 25. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ojetá auta v Česku dál prudce zdražují (ilustrační foto) | Foto: Petr Jadrný | Zdroj: Český rozhlas

E15

Kvůli drahému bydlení v Praze se stále víc lidí přesouvá do menších měst ve středních Čechách. Zmiňuje se o tom deník E15. Po nemovitostech za hranicemi metropole se podle něj poohlížejí nejen ti, kteří hledají vlastní bydlení, ale také investiční příležitost. Největší zájem je aktuálně například o Kladno, Beroun nebo Kolín.

Mf Dnes

Jak se co nejlépe vypořádat s nežádoucím plevelem na chodnících nebo v parcích – to teď nejspíš řeší většina měst po celém Česku. Mf Dnes zmapovala různé způsoby likvidace plevele. Zjistila, že řada měst se na to snaží jít co nejvíc ekologickou cestou. Používají například horkou páru nebo pěnu, jinde pak třeba ocelové kartáče.

Deník

Ojetá auta v Česku dál prudce zdražují. Na trh se totiž nestačí dostávat nová a z bazarů navíc mizí i auta s českým původem. Píše o tom Deník. Například tříletá Škoda Rapid dřív vyšla zájemce na zhruba 160 tisíc korun, dnes se prodává o více než dvacet tisíc dráž.

Hospodářské noviny

Na jihu Prahy by do několika let mohlo vzniknout dosud největší datové centrum v Česku. Dočtete se o tom v Hospodářských novinách. Poblíž Zbraslavi ho chtějí postavit České Radiokomunikace – provozovatel televizních a rozhlasových vysílačů. Důvodem je stále rostoucí poptávka po umístění serverů od nadnárodních firem.

Právo

Pivo v Česku znovu výrazně podraží. Upozorňuje na to deník Právo, kterému to potvrdili představitelé Českomoravského svazu minipivovarů. Do zdražení se promítnou vyšší náklady na energie a suroviny. Výrobci odhadují, že do června vzrostou ceny piva zhruba o deset procent.