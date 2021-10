Výběr z médií: další zdražování piva, boj Lega s genderovými stereotypy i rozšíření mýtného

České pivovary musí kvůli zvyšování cen energií či vody přistoupit k dalšímu zdražování piva. Píše to deník E15. Společnost Lego se rozhodla přestávat dělit své stavebnice na dívčí a chlapecké. Téma pro týdeník Respekt. A ministerstvo dopravy plánuje rozšířit mýtné na silnicích první třídy, všímá si deník Mf Dnes. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:11 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Většina tuzemských pivovarů kvůli zvyšování cen vody i energií musí přistoupit ke zdražování, píše deník E15 | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

E15

Pivo v Česku bude nejspíš dále zdražovat, upozorňuje deník E15. Z části za to může skoro pětiprocentní inflace. Pivovary si ale stěžují i na nárůst cen surovin, energie a pro výrobu zásadní vody. Firmy zaplatí více také za obaly. Ke zvyšování cen proto musela přistoupit většina tuzemských pivovarů.

Plzeňský prazdroj od začátku října zdražil pivo v průměru o tři procenta. Dotklo se to většiny jeho výrobků. V průměru ceny rostly o 46 haléřů na půllitr - a to i u čepovaných piv. Ta naposledy zdražovala před třemi lety, doplňuje deník E15. Zvýšit ceny musel například i humpolecký Rodinný pivovar Bernard nebo Pivovary Staropramen.

Respekt

Společnost Lego přestává své stavebnice dělit na dívčí a chlapecké. O genderových stereotypech týkajících se dětí píše týdeník Respekt. Výrobce stavebnic si nechal zpracovat průzkum, podle kterého by se 51 procent chlapců bálo hrát s hračkou, která je tradičně určená dívkám. Lego se proto rozhodlo pracovat na odstranění genderových stereotypů u hraček.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 7000 rodičů a dětí ve věku od šesti do čtrnácti let. Zapojily se do něj i rodiny z České republiky, kde má Lego jeden ze svých výrobních závodů. Respekt vysvětluje, že cílem studie bylo ukázat, jakou roli v dětských představách o kreativitě sehrává gender. Průzkum ukázal, že dívky častěji nemají problém zapojit se do široké škály her. Čím jsou starší, tím pro ně ale může být těžší z genderových stereotypů vystoupit.

Hospodářské noviny

Kvůli historicky nejvyšším cenám plynu zdražují i dusíkatá hnojiva. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Někteří zemědělci proto s nákupem hnojiv zatím vyčkávají - čas mají až do konce zimy. Při současných cenách by zaplatili až dvojnásobně víc, než je běžné.

Vyšší ceny hnojiv by se mohly negativně promítnout i do cen potravin. Pro pěstitele totiž jenom hnojiva tvoří kolem 30 až 40 procent nákladů. Kvůli jejich zdražení to může být až 50 procent. Někteří zemědělci se proto už teď připravují na to, že budou muset hnojit méně. To pro ně ale znamená i nižší výnos.

Mf Dnes

Ministerstvo dopravy plánuje rozšířit mýtné na silnicích první třídy. Všímá si toho deník Mf Dnes. Síť zpoplatněných úseků pro kamiony by se tak po dvou letech rozrostla o dalších 380 kilometrů. Přestože mýto neplatí řidiči osobních automobilů, na běžné občany stejně dopadne, jen v trochu jiné formě. Připlatí si třeba za dovážené zboží.

Zpoplatnění dopravních tahů z Plzně do Klatov nebo třeba z Jihlavy k Hatím by státu mělo přinést zhruba 400 milionů korun navíc. Při zavádění mýtného před dvěma lety ministerstvo dopravy argumentovalo zvýšením výběru poplatků o miliardu až miliardu a půl. Kvůli koronavirovým omezením to nakonec bylo podstatně méně. Náklady ale stejně musel zaplatit koncový zákazník.

Právo

Lavička, Silo a Křeslo - to jsou názvy třech posedů, které mezi Libčicemi nad Vltavou a obcí Tursko postavili studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze. Píše o tom deník Právo. Posedy můžou je využívat jak myslivci, tak i turisté. Studenti je postavili ve výšce mezi třemi a pěti metry a všechny dřevěné prvky jsou z modřínu.

Největší z nich, Lavička, má místo i pro dva pozorovatele vedle sebe. A když je dobré počasí, dohlédnou až na horu Říp. Kruhové Silo zase nabízí intimní prostor. Posed Křeslo je pak podle autorů nejvhodnější pro děti nebo seniory. Má totiž nejmírnější schodiště.