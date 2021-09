Výběr z médií: dopad zelené dohody na zemědělce, nedostatek zaměstnanců i zdražení tabáku

Takzvaná zelená dohoda, neboli European Green Deal, se výrazně dotkne i zemědělců. Informují o tom středeční Hospodářské noviny. České firmy se stále potýkají s nedostatkem zaměstnanců, píše deník Mf Dnes. A Lidové noviny se věnují spotřební dani z tabáku - na ní stát letos pravděpodobně vybere méně, než očekával. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:04 29. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zelená dohoda počítá s tím, že rozloha ekologicky obstarávané půdy se zvýší na čtvrtinu celkové zemědělské plochy, informují Hospodářské noviny (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tzv. zelená dohoda, tedy plán Evropské unie na ochranu klimatu a snížení emisí, se dotkne i zemědělců. Uvádí to Hospodářské noviny. Až třetina celosvětových emisí skleníkových plynů totiž souvisí s výrobou a distribucí potravin. K dosažení klimatické neutrality do roku 2035 tak budou muset přispět i farmáři a chovatelé zvířat.

Zelená dohoda také počítá s tím, že rozloha ekologicky obstarávané půdy se zvýší na čtvrtinu celkové zemědělské plochy. V tom má Českou dobrou výchozí pozici - už teď je totiž v tomto režimu 16 procent půdy, což je dvojnásobek evropského průměru. Další opatření se pak například týká úpravy daňových systémů tak, aby více podporovaly ekologickou produkci, dodávají Hospodářské noviny.

České firmy mají nedostatek zaměstnanců a sehnat nové nejspíš nebude jednoduché - všímá si toho deník Mf Dnes. Nejvíce jsou potřeba lidé ve stavebnictví, zemědělství nebo lesnictví. A také v odvětvích, které zasáhla koronavirová pandemie - třeba gastronomii, hotelnictví nebo dopravě.

Ke konci srpna firmy nabízely přes 360 tisíc volných míst - téměř o pět tisíc více než v červenci. Tři čtvrtiny z nich jsou přitom určené pro uchazeče se základním a nižším vzděláním. Úřady práce se proto zaměřují na nabídku rekvalifikačních kurzů. Na ty letos zatím nastoupilo přes šest tisíc lidí.

Na spotřební dani z tabáku letos stát zřejmě vybere o deset miliard korun méně, než předpokládal. A to i přesto, že krabička cigaret letos zdražila zhruba o osm korun. Tématu se věnují Lidové noviny. Důvodem je omezení cestování i přechod kuřáků k levnějším nebo padělaným cigaretám.

Už loni došlo k historicky největšímu navýšení spotřební daně z tabákových výrobků, kdy se sazba zvedla o dalších 10 procent. Cena krabičky cigaret šla nahoru v průměru o 13 korun, letos to je o dalších zhruba 8 korun. Lidé proto stále častěji nakupují cigarety v Polsku a naopak němečtí kuřáci přestali nakupovat v českém pohraničí. Za prvních sedm měsíců tak prodeje v pohraničí podle Lidových novin klesly na zhruba 50 milionů krabiček. To je ve srovnání s rokem 2020 dvakrát méně.

V Česku roste zájem o drobné investice do nemovitostí - to je titulek deníku Právo. Lidé můžou vložit menší částku například do výstavby bytů. Peníze se jim vrátí nejpozději do tří let, zhodnocení může dosáhnout až devíti procent.

Zájem o tuto službu je poměrně velký - například do startupu Investown od České spořitelny se za necelý půlrok přihlásilo zhruba 25 tisíc uživatelů. Ti investovali přes sto milionů korun. V budoucnu by se možnost vložit své peníze do nemovitostí měla objevit i v elektronickém bankovnictví.