Výběr z médií: cíl přepravy cestujících na železnici, další údajné týrání vězňů i žvýkací tabák ve školách

V českém tisku se v sobotu dočtete, že Svaz osobních železničních dopravců chce do deseti let vozit čtrnáct procent českých cestujících. Aktuálně je to asi devět procent, píše server Zdopravy.cz. Za údajné napadení a bití odsouzených obvinili vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů podle deníku Právo osm dozorců z věznice Valdice na Jičínsku. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:28 22. ledna 2022

Do deseti let vozit čtrnáct procent českých cestujících. Takový cíl si stanovil nový Svaz osobních železničních dopravců. Aktuálně je to asi devět procent. Svaz v pátek založily čtyři společnosti - České dráhy, RegioJet, Arriva vlaky a AŽD Praha. Všiml si toho server Zdopravy.cz. Donedávna nepředstavitelné spojení konkurentů vzniklo především kvůli problémům českých železnic.

Redaktoři Mf Dnes lyžovali ve střediscích v Česku i v Rakousku a do sobotního vydání sepsali, na co si dát kvůli protikoronavirovým opatřením pozor. Podle jejich pozorování lyžař bez respirátoru s větší pravděpodobností zaslechne od rakouského vlekaře u lanovky „Schutzmaske, bitte“ než od českého „Respirátor, prosím“. V obou zemích platí v uzavřených lanovkách povinnost nosit respirátor, rakouská střediska ale podle deníku opatření kontrolují důkladněji.

Žvýkací tabák a energetické nápoje ve školách škodí žákům a stěžují práci učitelům, píšou o tom sobotní Lidové noviny. Školní řády sice zakazují kouření cigaret, někteří žáci ale zákaz obchází žvýkáním tabáku. Podle předsedy Sdružení učňovských zařízení Karla Dvořáka je pro učitele náročné si žvýkacího tabáku u žáků vůbec všimnout.

Za údajné napadení a bití odsouzených obvinili vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů osm dozorců z věznice Valdice na Jičínsku. Od mluvčí inspekce Ivany Nguyenové to zjistil deník Právo. Dvěma z nich hrozí za zločin zneužití pravomoci úřední osoby a za vydírání až desetileté tresty, ostatním až pět let za mřížemi.