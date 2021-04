Výběr z médií: zabezpečovací zařízení na železnici, zájem o mobilní platby i archeologický nález

V úterních novinách se dočtete, že dopravní společnosti na železnicích se připravují na povinné zavedení plošného zabezpečovacího systému ETCS. Zařízení ale stojí desítky milionů korun, píše Mf Dnes. Zájem o mobilní platby se podle deníku E15 za poslední rok zdvojnásobil. Češi navíc nejčastěji ze zemí střední a východní Evropy platí pomocí mobilů nebo chytrých hodinek. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:40 13. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopravní společnosti na českých železnicích se připravují na povinné zavedení plošného zabezpečovacího systému ETCS (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Dopravní společnosti na českých železnicích se připravují na povinné zavedení plošného zabezpečovacího systému ETCS. Zařízení, které má snížit nehodovost na vlakových tratích, ale stojí desítky milionů korun. A u některých starších elektrických lokomotiv už se jeho instalace nevyplatí. Píše o tom úterní Mf Dnes.

E15

Zájem o mobilní platby se v Česku za poslední rok zdvojnásobil. Češi navíc nejčastěji ze zemí střední a východní Evropy platí pomocí mobilů nebo chytrých hodinek, upozorňuje úterní vydání deníku E15. Podle něj je každá pátá platba v Česku realizována pomocí mobilního telefonu nebo třeba bezkontaktního prstenu. Umožňuje to mimo jiné nadstandardní vybavení zdejších sítí.

Regionální Deník

Jak covidová pandemie dolehla na církev a samotné křesťany? Dočtete se v úterním regionálním Deníku. Ten zmiňuje, že atmosféru a průběh mší nejvíce ovlivnil zákaz zpěvu. Věřící si nesmějí ani podávat ruce a kvůli hygienickým opatřením se změnil i způsob udělování svátosti. Mše v televizi a na internetu ale zase pomáhají přilákat nové věřící.

Právo

V Brně vykopali čelist nosorožce, kterého ulovili pravěcí lovci zřejmě před desítkami tisíc let. Píše to úterní Právo. V okolí nálezu archeologové už dříve objevili desítky hrotů vyrobených z pazourků. Svědčí to podle nich o bohatém osídlení Starého Brna.