Výběr z médií: Drahé energie drtí firmy, stavaři zkouší využít 3D tisk a novela zákona o home office

Nedostatek kandidátů pro komunální volby má letos nejmíň obcí od roku 2006, popisují data Ministerstva vnitra Hospodářské noviny. Čím dál víc stavařů používá alternativní materiály. Na stavbách tak můžeme narazit na recyklovanou suť, dveře ze lnu nebo PET lahví, jak si všímá Deník. Prezident Miloš Zeman by v čele současné vlády vyměnil 6 ministrů, uvedl v rozhovoru pro Mladou frontu DNES. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:16 23. září 2022

Drahé energie drtí firmy, píše doslova dnešní E15. Deník oslovil dvacet firem a z ankety vyplynulo, že ceny energií působí problémy jak menším podnikatelům, tak firmám s tisícovkami zaměstnanců. Podniky navíc tvrdí, že pomoc státu jejich situaci příliš nezmění.

Část firem podle E15 zvažuje třeba instalaci fotovoltaické elektrárny, která by jim zajistila levnější elektřinu a pokryla aspoň část spotřeby. A přistupují i k úsporným opatřením jako je výměna svítidel nebo omezení výroby na míň směn.

Čím dál víc stavařů používá alternativní materiály, všímá si toho Regionální deník. Podle něj je k tomu motivuje nedostatek materiálu, vysoké ceny i snaha chránit životní prostředí. Na stavbách tak můžeme narazit na recyklovanou suť, dveře ze lnu nebo PET lahví.

Stavby by mohl podle Regionálního deníku zlevnit taky 3D tisk. Pomocí něj vznikla třeba pražská zastávka tramvaje v Bubenči. Její vytištění z vysokopevnostního betonu trvalo šestatřicet hodin.

Zaměstnavatelé nesouhlasí s návrhem na změny v zákoníku práce, upozorňují Hospodářské noviny. Novela, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do připomínkového řízení, mimo jiné nařizuje zaměstnavatelům umožnit rodiči dítěte do 15 let práci z domova. Zavádí třeba i kompenzaci za home office.

To se nelíbí třeba Unii zaměstnavatelských svazů. Podle jejího viceprezident Víta Jáska jim nejvíc vadí právě povinnost umožnit těhotným nebo pečujícím o dítě do 15 let práci z domova. Překážkou můžou být jen vážné provozní důvody nebo povaha práce. Podle unie by se ale práce z domova měla řídit jen domluvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.

Problém s nedostatkem kandidátů pro komunální volby má letos nejmíň obcí od roku 2006. Ukazují to data ministerstva vnitra, kterých si všímají Hospodářské noviny. V celém Česku vůbec nepůjdou volit obyvatelé 11 obcí. Nenašlo se v nich aspoň pět potřebných kandidátů. Jejich řízení přebere dočasný správce – tedy úředník jmenovaný resortem.

V předchozích čtyřech komunálních volbách se kvůli nedostatku zájemců nevolilo průměrně v 17 obcích.

Pokud by prezident Miloš Zeman byl v čele současné vlády, vyměnil by 6 ministrů, řekl to v rozhovoru pro Mladou frontu DNES. Pochybnosti má Zeman třeba u šéfa resortu zahraničí Jana Lipavského z Pirátů – připadá mu nedostatečný jeho bakalářský titul, ministru financí Zbyňku Stanjurovi z ODS vyčítá chybějící ekonomické vzdělání. U ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely za hnutí STAN prezident kritizuje, že se dřív nezabýval průmyslem a energetikou.

Ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN označil Zeman za zatíženého skandály, ministryně životního prostředí Anna Hubáčková za KDU-ČSL si podle něj neuvědomuje rizika evropského Green Dealu a šéfka resortu pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová z TOP 09 není dostatečně viditelná na veřejnosti.

Miloš Zeman pro Mladou Frontu DNES taky řekl, že nevěří Andreji Babišovi z hnutí ANO, že by se místo o prezidentskou funkci mohl ucházet o post premiéra po příštích volbách do sněmovny.

O pacienty s rakovinou plic se nejlíp zvládnou postarat zdravotníci ve specializovaných centrech, 40 % nemocných se přitom léčí mimo tato centra. Píše o tom deník Právo. Míst, kde se na léčbu rakoviny plic lékaři specializují, je přitom podle deníku dostatek. Podle předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti Martiny Koziar Vašákové se v Česku karcinom plic doteď operuje i tam, kde by se operovat neměl. Lidi by podle ní měli vyhledat pomoc ve specializovaných centrech, kde mají kvalitní přístrojové vybavení a zkušenosti.

V Česku každoročně rakovinou plic onemocní asi 6 600 lidí a téměř 5 400 na ni zemře. Drtivá většina přichází k lékaři pozdě. Změnit to má nový program včasného záchytu karcinomu plic. Lékaři v něm rizikové pacienty posílají na preventivní vyšetření.