Výběr z médií: vina za znásilnění, samořiditelný minibus v Praze a možné odpojení elektřiny

V českém tisku se ve středu dočtete, že skoro čtyřicet procent Čechů viní oběť, že si za znásilnění může sama. Píše o tom deník Právo. Prahou by v příštím roce mohl podle Hospodářských novin zkušebně projet samořiditelný minibus. A k odpojení elektřiny stačí dvakrát nezaplatit, varují Lidové noviny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:05 7. prosince 2022

Skoro čtyřicet procent Čechů viní oběť, že si za znásilnění může sama, vyplývá z průzkumu Amnesty International (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Pandemie covidu-19 i válka na Ukrajině ovlivnily mimo jiné i stavbu kanceláří v Česku. Všímá si toho deník E15. Developeři, vlastníci nemovitostí, ale také nájemci proto musí připravované kancelářské projekty na poslední chvíli ladit do nové, ideálně i levnější podoby. Příkladem je třeba to, že vytápění plynem ustupuje ve prospěch tepelných čerpadel, elektřiny a fotovoltaiky. V některých případech nicméně musí projekty kvůli vývoji cen odložit.

Lidové noviny

K odpojení elektřiny stačí dvakrát nezaplatit, tak zní titulek Lidových novin. Dočtete se v nich, že na občanské poradny se kvůli potížím s placením záloh za energie obrací čím dál víc lidí. Například Asociace občanských poraden letos eviduje v průměru dvacetiprocentní nárůst počtu dotazů v oblasti dluhové problematiky, především pak právě u plateb za energie.

Hospodářské noviny

Prahou by v příštím roce mohl zkušebně projet samořiditelný minibus Cristal. Počítá s tím česko-izraelský projekt, a to v rámci spolupráce mezi Českým vysokým učením technickým v Praze a nadnárodní firmou Mobileye. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Cestující by sice autobusy bez řidičů mohli využít až za pár let, podle výrobců je to ale zásadní milník pro elektromobilitu i ekologičtější dopravu.

Právo

Skoro čtyřicet procent Čechů viní oběť, že si za znásilnění může sama, upozorňuje na to deník Právo. Opírá se o výzkum neziskové organizace Amnesty International. Aby byl sex bez souhlasu postihnutelný, si nicméně myslí 70 procent veřejnosti. Nejen na základě tohoto průzkumu chtějí členové sněmovního podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí změnit zákon.