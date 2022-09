Výběr z médií: náklady na maturitní plesy, zájem o zvěřinu a nevyužívaný elektronický lékový záznam

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že vyšší náklady komplikují organizaci maturitních plesů, píše Deník. Češi mají podle Lidových novin větší zájem o zvěřinu. Většina lékařů pravidelně nevyužívá elektronický lékový záznam pacientů, upozorňuje Právo. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:52 22. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyšší náklady komplikují organizaci maturitních plesů, píše Deník (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

E15

Státu chybí půl miliardy korun pro firmy, které se starají o státní krizové rezervy. Informuje o tom deník E15. Správa státních hmotných rezerv má totiž externím partnerům vyplatit takzvané inflační doložky, tedy k penězům za skladování krizových zásob státu taky extra platby za zvýšenou inflaci. Podle deníku ale na to nejsou peníze.

Lidové noviny

Češi mají větší zájem o zvěřinu, dokonce se vrací i na jídelní lístky restaurací. Píšou to Lidové noviny. Zájem návštěvníků potvrzuje například prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Restaurace zvěřinu začínají zařazovat do nabídky celoročně, přestože se u nás většinou nabízela jen od podzimu do jara.

Deník

Čím dál vyšší náklady komplikují organizaci maturitních plesů, upozorňuje na to Deník. Podle něj se výdaje na maturitní plesy zněkolikanásobily a dostaly se do stovek tisíců korun. Hlavně kvůli vysokým cenám energií, kvůli kterým se zvyšují třeba nájmy kulturních sálů.

Hospodářské noviny

Vláda se voličům snaží přiblížit svou práci více než deseti mediálními kampaněmi. Téma rozebírají Hospodářské noviny. Stát za ně zaplatí necelých 50 milionů korun. Podle odborníků na politický marketing je reklamní sdělení pro vládu nejjednodušší způsob komunikace. Velkému počtu kampaní ale zároveň lidé nemusí důvěřovat.

Právo

Většina lékařů pravidelně nevyužívá elektronický lékový záznam pacientů. Píše to deník Právo. V online registru si doktoři můžou ověřit, jaké léky pacient už bere, aby se předešlo třeba nevhodné kombinaci léčivých látek. Podle deníku to ale dělá asi jen 40 procent lékařů - a to jen občas.