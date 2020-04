Výběr z médií: Armádě chybí výbava, varování před jarními mrazy a neúspěšný návrh Klause mladšího

Armádě chybí základní výbava, ale hlavní nebezpečí je kyberneticko-bezpečnostní, píše Mf Dnes. Podle deníku Právo hrozí, že nastávající ranní mrazy mohou poškodit úrodu na zahrádkách. Pěstitelé by tak se sázením rostlin měli ještě počkat. Ministerstva nesouhlasí se snížením platu poslanců ze solidarity. S návrhem přišel poslanec Václav Klaus mladší (Trikolóra) píše Aktuálně.cz. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:33 25. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jarní mrazíky by mohly poškodit úrodu zahrádkářů, ti by proto měli se sázením ještě počkat | Foto: Anna Kottová

Mf Dnes

České armádě chybí základní výbava. Konstatuje to v rozhovoru pro Mf Dnes někdejší náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Přitom je armáda konfrontována zároveň s prostředím aktuálního světa, kterému vládnou moderní technologie.

Tváří v tvář hackerským útokům na nemocnice je třeba podle Bečváře počítat třeba i s útoky na objekty obrany státu. Nutnost mít kyberarmádu je obrovská. Odehrává se posun z ryze vojenských ohrožení do kyberneticky bezpečnostních. Teď už to bude jiná válka, říká náčelník generálního štábu z let 2015 až 2018.

Je rád, že se změnil náhled Čechů na armádu. Důvěra v armádu je dlouhodobě na úrovni 70 procent. Důvěru si ale musí armáda neustále potvrzovat a i aktuální krize je pro to ideální příležitostí.

Podle bývalého náčelníka generálního štábu se nedá jednoznačně za největšího nepřítele republiky označit nějaká země. Jde o kompilát určitých hybridních hrozeb. Aby situace mohla vyústit v nějakou vojenskou akci, musela by nastat vážná destabilizace regionu, odhaduje Josef Bečvář v Mladé frontě Dnes.

Právo

Zahrádkáři by letos měli ještě počkat se sázením rostlin. Meteorologové totiž pořád varují před jarními mrazíky, které by mohly sazenice nebo dokonce i květy na ovocných stromech poškodit. Dočtete se o tom v sobotním Právu.

Přestože už jsme přes den zvyklí na teplo, ráno nás můžou ještě překvapit mrazíky. Teploty klesnou pod nulu třeba už v noci ze soboty neděli. To můžou teploty v údolích spadnout i na minus čtyři stupně, zmiňuje Právo.

Mrazivo bude pak taky v pondělí ráno. Meteorologové varují, že na začátku dne bude zima i během prvních květových dní a pak taky v polovině měsíce na takzvané tři zmrzlé – Pankráce, Serváce a Bonifáce. Zahrádkáři by se tak zatím neměli pouštět do velkého vysazování rostlin a opatrní by taky měli být i ti, kteří se chystají zaplnit skleníky a pařníky, dodává Právo.

Aktuálně.cz

Ministerstva se postavila záporně k návrhu nezařazeného poslance Václava Klause mladšího, aby poslanci a senátoři zůstali v druhém pololetí bez základních platů. Brali by pouze náhrady, z nichž mohou například hradit dojíždění. Píše o tom server Aktuálně.cz, který prostudoval připomínkové řízení ke Klausově novele zákona.

Podle Klause, poslance za Trikolóru, by to byl projev solidarity s těmi, komu kvůli koronavirové krizi klesly příjmy. Klaus v návrhu nevysvětluje, proč by měli poslanci přijít o plat zrovna od července.

Než Klausův návrh zamíří na stůl vlády Andreje Babiše, stanovisko k němu připojila vybraná ministerstva. Nesouhlas s novelou vyjádřilo ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo spravedlnosti. Pouze ministerstvo vnitra jako jediné návrh výslovně neodmítlo a zaujalo neutrální postoj, píše server.