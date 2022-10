Výběr z médií: Češi méně nakupují, tvrdší tresty za převaděčství a změny v penzijním systému

V českém tisku se v sobotu dočtete, že Češi urácejí jen za to nejnutnější. Informuje o tom Mf Dnes. Podle Deníku ministerstvo financí plánuje změny v penzijním systému, Lidové noviny zjistily, že Praha ruší některé akce - po třetí se nebude konat například tradiční Reprezentativní ples. A připravují se tvrdší tresty za převaděčství, píše deník Právo. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:24 1. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi nejvíc omezili nákup modních doplňků a elektroniky | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Češi omezují zbytečné nákupy a utrácejí jen za to nejnutnější. Spotřebitelé se zároveň obávají dalšího růstu cen - a tak s předstihem nakupují například vánoční dárky. Češi nejvíc omezili nákup módních doplňků nebo elektroniky.

Mf Dnes vychází z dat společnosti Heureka. Méně se nakupují sušičky nebo třeba kávovary. Poptávka naopak vzrostla u lednic a mrazáků: to může souviset s tím, že se část lidí rozhodla vyměnit starý spotřebič za nový a úspornější. Lidé kupují taky kamna, kvalitní boty nebo volně prodejné léky.

Deník

Ministerstvo financí plánuje změny v penzijním systému. Resort chystá zavést například nový investiční penzijní účet, informuje o tom Deník. Ten by střadatelům umožnil - za cenu vyššího rizika - investovat do výnosnějších produktů. Změny by měly začít platit začátkem roku 2024.

Lidové noviny

Praha ruší některé akce. Vedení města se rozhodlo, že už třetí rok v řadě nebude pořádat tradiční Reprezentační ples hlavního města Prahy. Magistrát tím ušetří zhruba tři miliony korun. Další akce ale pražský magistrát neruší.

Policie na slovenských hranicích doposud zkontrolovala přes 23 tisíc lidí, zadržela 364 migrantů Číst článek

Podle Lidových novin se to týká i energeticky náročnější světelné show Signal Festival. Akce je přístupná pro veřejnost a podporují ji i soukromí partneři. Ples - který je určený hlavně pracovníkům magistrátu a jejich rodinám - je naproti tomu hrazený zcela z pražského rozpočtu, vysvětlují Lidové noviny.

Právo

Ministerstva vnitra a spravedlnosti připravují novelu, která by výrazně přitvrdila tresty za převaděčství. Pašeráci jsou totiž podle policistů větší bezpečnostní riziko než samotní migranti a hrozí jim trest od šesti měsíců do pěti let vězení, píše Právo.