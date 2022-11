Výběr z médií: rodina zastřelené úřednice žádá miliony, Češi šetří energiemi a podvod na internetu

V českém tisku se v pátek dočtete, že rodina úřednice zastřelené na úřadu práce žádá po státu odškodné 10 milionů, píšou Lidové noviny. Češi podle Mf Dnes šetří energií. A na internetu se objevil nový podvod, varuje Deník. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:08 4. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zásah policie v souvislosti se střelbou na úřadu práce | Foto: Václav Burian | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Češi šetří energií - v říjnu spotřebovali o čtvrtinu méně plynu než za stejné období loni, píše Mf Dnes. Teploty v říjnu byly sice rekordně vysoké, ukazuje se ale, že Češi hledají cesty, jak na energiích ušetřit bez ohledu na to, jestli jim zrovna přeje počasí.

Lidové noviny

Lidové noviny se vracejí k případu úřednice, kterou loni v červnu zastřelil útočník na Úřadu práce. Její rodina žádá stát o odškodné 10 milionů korun. Úřad práce ale částku v takové výši vyplatit odmítá. Spor se tak nejspíš dostane až před soud.

Deník

Na internetu se objevil nový podvod lákající z lidí peníze. Vypadá jako reklama České pošty, která údajně prodává za minimální částky nerozbalené a nedodané balíky se zbožím a různými dárky. Ve skutečnosti jde ale o falešnou stránku, přes kterou chtějí zloději získat od lidí jejich přihlašovací hesla a čísla bankovních účtů. Upozorňuje na to Deník.

Hospodářské noviny

Ředitelé škol by si mohli vzájemně půjčovat školníka, účetní nebo IT technika. Sdílení pracovníků by jim ušetřilo až 10 hodin času týdně a dvě miliardy korun ročně. Vyplývá to ze studie, kterou citují páteční Hospodářské noviny. Čas a peníze by potom mohli ředitelé škol znovu investovat do vzdělávání.