Výběr z médií: levnější vstupenky pro děti, vzácní netopýři na Novojičínsku a žaloba za neplacení nájmu

Mf Dnes

Děti od 6 do 18 let budou mít od začátku nové sezóny levnější vstupenky na české hrady a zámky. Změní se taky podmínky pro výpočet rodinného vstupného. Upozorňuje na to Mf Dnes. Rodiny s více dětmi si tak za společnou návštěvu památek naopak připlatí.

Rodinné vstupné teď platí pro dva dospělé a jedno dítě. Další dvě děti pak mají vstup zdarma. Podle Mf Dnes ale takový systém znevýhodňuje například samoživitele - ti totiž na rodinné vstupné nemají nárok. Od dubna tak bude za návštěvu hradu nebo zámku platit každé dítě od 6 do 18 let. Nově ale zaplatí poloviční vstupné, dosud to bylo 70 procent za základní ceny vstupenky.

Regionální Deník

Vzácní netopýři zimují ve Flascharově dole u Oder na Novojičínsku. Všímá si toho sobotní regionální Deník. Ochranáři tam napočítali celkem sedm druhů, včetně kriticky ohroženého netopýra velkého a netopýra brvitého.

Netopýři jsou přes zimu ve stavu takzvané strnulosti - přestanou příjímat potravu a jejich metabolismus se výrazně zpomalí. Teplota těla se sníží na úroveň okolí - můžou to být i tři stupně nad nulou. Netopýří kolonie v bývalém břidlicovém dole patří v Česku k těm menším - zimuje tam zhruba stovka zvířat.

Právo

Jachtařský klub chce revitalizovat přístav v pražském Podolí. Uvádí to deník Právo. Architektonická studie počítá s vybudováním zimoviště pro lodě nebo servisního mola s jeřábem.

Český jachtařský klub plánuje přístav opravit tak, aby co nejlépe sloužil sportovcům a mohla v něm trénovat mládež, vysvětluje předseda klubu Pavel Schwarz. Tělocvičná jednota Tatran by pak na místě chtěla postavit nízkou loděnici, počítá se taky s kotvením pro turisty. V minulosti se objevilo několik návrhů developerů, kteří chtěli na místě stavět například hotel. To ale podle deníku Právo zastupitelé Prahy 4 odmítli.

Lidové noviny

Správa železnic žaluje italskou firmu Grandi Stazioni. Ta totiž od roku 2017 neplatí nájem za nádražní budovu v Mariánských Lázních. Upozorňují na to sobotní Lidové noviny. Správa železnic požaduje celkem 1,2 miliony korun.

Italská společnost v roce 2003 uzavřela se Správou železnic smlouvu, podle které měla opravit nádražní budovy v Karlových Varech, Mariánských Lázních a Pražské hlavní nádraží. Vydělávat pak měla na komerčních pronájmech trafik, restaurací nebo třeba knihkupectví.

V roce 2016 ale firma podle Správy železnic nesplnila podmínky smlouvy - nestihla v termínu opravit celou historickou Fantovu budovu na hlavním nádraží v Praze. Správa železnic tak nájem budovy neprodloužila.

Grandi Stazioni proto požadovala kompenzaci přes 1,3 miliardy korun, soud ale žalobu loni zamítl. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a přestala proto už v roce 2017 platit nájem secesní budovy v Mariánských Lázních.