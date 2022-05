Kdo zajistí systémy na výplatu miliardových dávek? Jurečkův úřad zadal posudky, rozhodnout má do léta

Konec června. Do té doby chce mít vedení resortu práce a sociálních věcí v čele s Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) jasno, co bude s IT systémy na výplatu dávek. Světlo do hledání jejich nového dodavatele mají vnést i nové znalecké posudky, které si úřad zadal, jak zjistil iROZHLAS.cz. Loni bývalé vedení přikleplo bez soutěže provoz systémů firmě OKsystem, tedy stávajícímu dodavateli. Výběr je navíc zatížen spory i stíháním vysoce postaveného úředníka. Praha 5:00 8. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Světlo do hledání nového dodavatele systému na výplatu dávek mají vnést i nové znalecké posudky, které si úřad Mariana Jurečky (KDU-ČSL) zadal | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokud jde o současný stav výběrového řízení na IT systém, aktuálně jsme zadali znalecké posudky na zhodnocení, zda se jednalo o mimořádně nízkou nabídkovou cenu,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová.

Nespuštěné IT systémy. Ministerstvo práce prodělává podle kontrolního úřadu státu 30 milionů měsíčně Číst článek

Posouzení si úřad podle jejích slov vyžádal v reakci na stanovisko Národního kontrolního úřadu, který už před třemi roky ministerstvo kvůli budování dávkových systémů ostře zkritizoval. Tehdy úřad došel k tomu, že resort při tom porušil rozpočtovou kázeň za 737 milionů korun.

Co přesně měly posudky přinést, mluvčí Davidová nechtěla upřesnit. „Posudky obsahují obchodní informace, které nejsou veřejné, nicméně ministerstvo práce a sociálních věcí z nich již závěry udělalo,“ dodala pouze.

Jasné tedy je jen to, že expertizy měly prověřit „mimořádně nízkou nabídkovou cenu“. Právě kvůli ní přitom v minulosti resort z tendru na nového dodavatele vyloučil firmu DXC Technology, kterou ale později do hry vrátil Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Zda se ale expertizy týkají právě nabídky této společnosti, úřad neupřesnil.

Bez soutěže

Resortní IT systémy provozuje od začátku 90. let firma OKsystem. Ministerstvo se ji rozhodlo vyměnit už před deseti lety, dosud se mu to ale nepodařilo. Koncem října navíc společnosti kontrakt opět prodloužilo. Bez soutěže jí přidělilo zakázku na dalších 20 měsíců za 672,6 milionu korun. A argument je stále stejný: aby se zajištění sociálního systému nezhroutilo.

‚Výplata dávek je zajištěna.‘ Resort dal OKsystemu zakázku za 672 milionů na IT opět bez soutěže Číst článek

„Funkční OKaplikace jsou zcela nezbytné pro bezproblémový výkon agendy sociálních dávek a sociální podpory, agendy v oblasti hmotné nouze a sociálních služeb a politiky zaměstnanosti včetně programu Antivirus,“ sdělila na podzim Radiožurnálu Jaroslava Sladká z tiskového oddělení ministerstva s tím, že „nebylo možné postupovat jinak“.

Sladká zdůraznila, že tento postup schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle ní byla smlouva prodloužena maximálně o 20 měsíců, neboť resort doufá, že do té doby se vyřeší původní veřejná soutěž. Pokud to bude dřív, aktuální prodloužení bude kratší. Více si můžete přečíst ZDE.

Konečné rozhodnutí?

Nové vedení ministerstva v čele s Jurečkou nyní avizuje, že v případě IT systémů a jejich dodavatele by mělo být jasno v řádu měsíců. „Do konce června předpokládáme, že bude rozhodnuto o otázce budoucího směřování programu Jednotný informační systém,“ uvedla mluvčí Davidová.

Hledání nového dodavatele je přitom, jak už bylo uvedeno, zatíženo spory. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řeší veřejné zakázky ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti IT s účastí OKsystem a DXC Technology již od roku 2013 a od té doby vydal téměř tři desítky rozhodnutí,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda.

A nejen to. Do celé záležitosti také musela vstoupit policie. Ta stíhala dva vysoké úředníky resortu kvůli pletichaření se zakázkami. Náměstek pro IT Jan Baláč nakonec uzavřel s žalobcem dohodu o vině a trestu a k prohřeškům se přiznal. Druhého stíhaného, manažera pro kyberbezpečnost Karla Macka, soud podmíněně odsoudil k pěti letům vězení a pokutě. Macek ale vinu odmítá a proti verdiktu se odvolal.

I to je důvod, proč chce ministerstvo udělat prověrku. „Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohledné době plánuje audit stavu Jednotného informačního systému MPSV a také audit všech nákupů v oblasti ICT za poslední dva roky,“ podotkla mluvčí Davidová.

IT systémy MPSV Počítačový systém, jímž se řídí vyplácení sociálních dávek, vytvořil a spravuje OKsystem pro MPSV už od roku 1995. Za posledních deset let se ministerstvo několikrát snažilo změnit systém i dodavatele a vyhlásilo také několik soutěží. Jenže nikdy je nedotáhlo do konce a už dvakrát to mělo policejní dohru.

Například v roce 2012 ministerstvo zadalo zakázku bez soutěže jinému dodavateli. OKsystem tehdy podal stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli nezákonnému postupu a tehdejší resortní náměstek Vladimír Šiška firmě nabídl, že když stížnost stáhne, dostane jinou zakázku za 100 milionů uměle nadhodnocenou o 20 milionů korun. Šiška šel nakonec za zmanipulování zakázky na čtyři roky do vězení.

Výplata dávek však dál běžela podle aplikací OKsystemu. V roce 2014 se ministerstvo znovu snažilo změnit systém. Vyhlásilo výběrové řízení, které na podzim 2016 vyhrál opět OKsystem. Tehdy nabídl, že služby poskytne za 160 milionů. Jenže spory o podobu systému vyvrcholily tím, že ministerstvo v listopadu 2017 od smlouvy odstoupilo. Vzápětí ale vyhlásilo soutěž znovu.

Přihlásil se opět OKsystem a tentokrát i DXC Technology. První firma nabídla, že počítačový systém vytvoří a bude provozovat za 829 milionů, druhý uchazeč dal přitom nabídku hned třikrát nižší. Slíbil, že zakázku zajistí za 267 milionů.

Ministerstvo ze soutěže nejprve vyloučilo OKsystem, neboť se obávalo, že zakázku nezvládne. Antimonopolní úřad ale firmu po stížnosti vrátil zpět do hry. Resort následně vybral coby vítěze firmu DXC Technology. Po námitce OKsystemu ji ale nakonec ze soutěže vyloučil. Tentokrát kvůli příliš nízké ceně.

Na antimonopolní úřad se pak obrátila se stížností i firma DXC Technology a také ji pak antimonopolní úřad vrátil do soutěže. Spor se dosud neuzavřel.