Výbor europarlamentu jedná o vydání Nagyové. Její imunita blokuje kauzu Čapí hnízdo u vrchního soudu

Poslanci v právním výboru europarlamentu jednají o odebráni imunity české europoslankyni Janě Nagyové (ANO). Čeká se její výpověď. O vydání požádal Vrchní soud v Praze, kde od května leží kauza Čapí hnízdo. Městský soud v únoru podruhé Nagyovou a expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše v dotační kauze zprostil obžaloby. Pokud europoslanci Nagyovou vydají, mohl by vrchní soud o Čapím hnízdu rozhodnout před podzimními sněmovními volbami v Česku. Brusel 14:30 29. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Nagyová u Městského soudu v Praze při projednávání kauzy Čapí hnízdo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právní výbor europarlamentu má 49 členů a momentálně v něm nezasedá žádný Čech. K potenciálnímu vydání Nagyové se sejde několikrát, přičemž středa je dnem, kdy česká europoslankyně ke svým kolegům promluví.

V listopadu pro iROZHLAS.cz řekla, že chce představit svoji verzi události kolem kauzy.

3:23 Europoslanci projednají vydání obžalované Nagyové v kauze Čapí hnízdo. ‚Půjdu se klidně hájit potřetí,‘ říká Číst článek

„Jsem přesvědčená, že způsob, jakým celý tento případ vznikl a jak je ze strany policie a státního zastupitelství vedený, má jediný cíl, a tím je zabránit či alespoň omezit aktivity pana Babiše v politice. Já jsem se jen ‚nedopatřením‘ ocitla v cestě,“ uvedla Nagyová.

Právní výbor se po výpovědi Nagyové sejde znovu a odhlasuje doporučení pro všech 720 evropských poslanců. Hnutí ANO je v europarlamentu součástí frakce Patrioti pro Evropu, která je s 84 členy třetí nejsilnější.

Kdy bude o vydání plénum hlasovat, není jasné, pokud by však Nagyová o imunitu přišla v příštích měsících, mohla by být trestně stíhaná a Vrchní soud v Praze by v mnohaleté kauze Čapího hnízda mohl rozhodnout ještě před podzimními sněmovními volbami v Česku.

Pokud by Nagyová o imunitu přišla, ale vrchní soud rozhodnout do voleb nestihl, je velmi pravděpodobné, že bude muset znovu žádat i o vydání Babiše Poslanekcou sněmovnou. Šéf ANO má totiž místo v příští Sněmovně podle současných předvolebních průzkumů takřka jisté.

Policie obvinila z křivé výpovědi v kauze Čapí hnízdo finanční ředitelku Agrofertu Procházkovou Číst článek

Léta s ‚čapákem‘

Nagyová loni uvedla, že očekává, že ji parlament spíše vydá, jak to bývá zvykem. „Do Evropského parlamentu jsem rozhodně nešla pro imunitu, a jelikož jsem nic neudělala a dvakrát se úspěšně obhájila u soudu, tak se klidně půjdu hájit potřetí nebo počtvrté,“ řekla.

Server iROZHLAS.cz případ v průběhu let podrobně sledoval i ze soudní síně. Časovou osu kauzy Čapí hnízdo naleznete níže v článku.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Městský soud v Praze ale letos v únoru už podruhé dospěl k závěru, že skutek nebyl trestným činem. Obdobně rozhodl už loni, nepravomocný rozsudek však odvolací soud zrušil. Státní zástupce i nadále trvá na tom, že byla společnost vyvedena účelově, proti rozsudku se znovu odvolal. Babiš a Nagyová obžalobu od počátku odmítají.

Případ tak od května leží na Vrchním soudu v Praze. Soudci hned v červenci poslali do Bruselu žádost o vydání a od té doby na rozhodnutí čekají.