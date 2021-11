Se dvěma posty ve vládě jsem spokojená, výsledek je odpovídající velikosti klubů, říká Pekarová Adamová

Širší vedení ODS a STAN včera schválilo podobu koaliční smlouvy, na které se v úterý domluvily vyjednávací týmy všech pěti stran možné budoucí vlády. V pátek dokument posoudí také lidovci a TOP 09 a v pondělí by jej zástupci pětikoalice měli podepsat. Zároveň se strany také připravují na příští týden, kdy je čeká ustavující schůze sněmovny. O jednání výboru TOP 09 mluvila předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová pro Radiožurnál. Praha 13:08 5. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Očekáváte, že výkonný výbor TOP 09 schválí dohodu bez problémů, nebo od spolustraníků čekáte výhrady?

Vzhledem k tomu, že pravidelně komunikuji se svými kolegy, tak jsou informováni o vyjednávání průběžně, a tedy i s jeho výsledkem. Tedy vím i od nich, že s dohodou je většina z nich spokojena, takže odpoledne čekám hladký průběh.

Šéf Starostů Vít Rakušan ve čtvrtek už informoval o konkrétním rozdělení ministerstev v koalici s Piráty. ODS oznámila, které posty získá v rámci uskupení Spolu. Prozradíte, co dostane TOP 09?

Tak já bych to ráda nejdříve probrala se všemi kolegy na tom stranickém orgánu, který je k tomu dle našich stanov a pravidel určen, a pak bude určitě čas to komentovat i do médií a pro veřejnost.

Potvrdíte informaci, že TOP 09 získá ve vládě dvě ministerstva?

To potvrdit mohu.

A jste s tím spokojení?

Ano, protože další z těch funkcí, kterou musím brát v potaz, je funkce předsedy Poslanecké sněmovny, kterou bych měla zastávat já. Předseda sněmovny je třetím nejvyšším ústavním činitelem v České republice. Na politickém poli je to určitě silná váha a myslím, že vzhledem k výsledkům voleb a vzhledem k velikosti našich klubů v rámci koalice Spolu, které jsme vyjednávali společně, je výsledek zkrátka odpovídající tomu, jaké jsou síly jednotlivých stran v rámci koalice Spolu.

Záleží na prezidentovi

Jsou ministerstva zdravotnictví a kultury zajímavá?

Jsou samozřejmě zajímavá všechna ministerstva včetně těchto dvou. Předpokládám ale, že narážíte na to, jaká ministerstva by měla TOP 09 dostat. Nechala bych tuto informaci na dobu, až bude schválená, lidé by se totiž pak mohli dozvědět, že rozdělení bude úplně jiné.

Zítra by se měl kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS) spojit s prezidentem Zemanem, na kterém závisí Fialovo jmenování do funkce. Jaký vývoj očekáváte vy?

Já pevně doufám, že pan prezident bude v takovém zdravotním stavu, aby byl schopen dále fungovat tak, jak to v těchto krocích předpokládá Ústava. Nesmíme zapomenout, že následující týden začíná také ustavující schůze sněmovny, která bude probíhat několik dní. Následně je také nutné, aby vláda Andreje Babiše (ANO), která má stále tu zodpovědnost a vládne, podala demisi a aby byla pověřena k výkonu moci, než bude jmenována vláda nová. Toto jsou kroky, které předpokládá Ústava, a já nemůžu říci, že to bude probíhat přesně takhle. Nevíme, jaký zrovna bude zdravotní stav a indispozice prezidenta Zemana.

Vy byste se měla stát předsedkyní Poslanecké sněmovny. Plánujete nějaké změny v organizaci a jednání dolní komory?

Neplánuji přímo změny v jednacím řádu, myslím, že je důležité spíše naplňovat to, jak je napsán a dán poslancům. Je důležité, abychom se vrátili ke ctění toho, co je dáno, nikoliv snažit se to obcházet, jak se to občas děje. Důležité je také nezapomenout, že jsme v situaci, kdy musí celá země šetřit na mnoha místech. Výdaje se vymkly kontrole a schodky rozpočtu, tedy dluh, který máme my všichni, je opravdu astronomický. Takže i Poslanecká sněmovna musí být skromnější. Chci se tedy zaměřit na rozpočet sněmovny a podívat se na to, kde by se v rámci něj dalo uspořit. Tak, jako to celá vláda plánuje u všech ministerstev.