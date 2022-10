Marek Výborný: Čekáme na Hladíkovo vysvětlení. Je to expert, nového kandidáta na ministra teď nehledáme

Kandidát na ministra životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL má na celostátním výboru strany vysvětlit okolnosti kauzy ohledně údajného kupčení s byty v Brně. Policie v úterý zasahovala v jeho kanceláři na brněnském magistrátu a požádala ho o podání vysvětlení. „Nejsme stranou jednoho muže nebo jednoho předsedy, jsme demokratickou stranou. Po vysvětlení se nějak rozhodneme,“ řekl Radiožurnálu předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný. Brno 10:46 20. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Výborný | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Souhlasíte s předsedou vaší strany Marianem Jurečkou, podle kterého role svědka v kauze není důvodem k odchodu z politiky?

Ano, já myslím, že to je logické, protože jakkoliv je správné, když na politiky jsou kladeny vyšší nároky, tak skutečně pozice pouhého svědka skutečně neznamená v tomto smyslu vůbec nic. Ale my si počkáme na vyjádření Petra Hladíka.

Chceme se dozvědět, jak souvisí prohlídka jeho kanceláře a podání vysvětlení s brněnskou kauzou. Poté se o jeho kandidatuře rozhodneme. Nebudeme činit kroky, které by měly jakkoli zatěžovat koaliční vládu, říká Marek Výborný.

Myslím, že důležité informace v tuto chvíli nemáme nikdo – ani já a myslím, že ani pan předseda. A právě proto si odpoledne poslechneme Petra Hladíka a rozhodneme o dalším postupu. Principiálně nechceme nic předjímat.

Ale brněnská kauza je přece jenom na začátku vyšetřování. Není toto překážka k vedení ministerstva, že v ní, byť v roli svědka, figuruje právě Petr Hladík?

On ještě v tuto chvíli není, pokud mám informace z médií, ani v nějaké roli svědka. My opravdu chceme znát to pozadí – jak souvisí prohlídka jeho kanceláře, podání vysvětlení s celou tou brněnskou kauzou, která teď je velmi mediálně aktivní, a poté se rozhodneme. Určitě za mne a za KDU-ČSL platí jedna zásadní věc: Nechceme a nebudeme činit kroky, které by měly zatěžovat naši společnou koaliční vládu. To určitě ne.

Můžeme tedy čekat jako výsledek dnešního jednání, že definitivně schválíte Petra Hladíka jako kandidáta na nového ministra nebo že oznámíte třeba i jiné jméno?

Moc se omlouvám, rád bych vám na to odpověděl, ale já tu odpověď neznám. My jsme skutečně s tou věcí byli seznámeni v úterý ráno nebo dopoledne.

Poté jsme konstatovali, že už máme zhruba měsíc svolané dvoudenní výjezdní jednání celostátního výboru a programové rady primárně k jiným bodům, jako je například debata nad případnou revizi programového prohlášení vlády, abychom na to jako lidovci byli připraveni. A samozřejmě první bod dnešního jednání bude i otázka nominace nového ministra životního prostředí.

První krok, který musíme učinit – a myslím, že to je poctivé a logické –, je vyslechnout Petra Hladíka, aby nám podal informace o tom, jak se ty věci mají. Co znamená to, že podával vysvětlení; to, že byla policií prohledána a posléze zapečetěna jeho kancelář. Jaké to může mít politické dopady na KDU-ČSL a celou vládu.

A protože té odpovědnosti jsme si jako lidovci samozřejmě vědomi, tak pak se nějak rozhodneme. Ale prosím opravdu toto rozhodnutí, ať bude takové, nebo onaké – ať už to bude potvrzení nominace Petra Hladíka, která stále v tuto chvíli platí, anebo hledání nějaké jiné cesty, tak to opravdu musíme nechat na odpoledne a večer.

Takto je mi jasné, že předtím, než si s panem Hladíkem promluvíte, tak je těžko dělat nějaké závěry. Ale pojďme alespoň vycházet z toho, co už někde na veřejnost prosáklo, protože bývalý předseda vaší strany Pavel Bělobrádek připustil, že případně i on by se mohl stát ministrem, vhodným nominantem na tuto pozici. Je to tak?

Protože jsem součástí vedení KDU-ČSL, tak musím naprosto dementovat to, že by v tuto chvíli probíhalo nějaké hledání nového kandidáta na ministra životního prostředí. Jsou to všechno spekulace, které vznikly v mediálním prostoru. Já tomu rozumím, protože samozřejmě je důležité, kdo bude součástí koaliční vlády Petra Fialy. Nicméně opravdu nejsme teďka v situaci a v bodě, kdy bychom hledali nominanta na pozici ministra životního prostředí.

Naším nominantem v tuto chvíli je a zůstává Petr Hladík. A je to z logického důvodu: Petr Hladík byl spoluautorem programového prohlášení vlády v kapitole životního prostředí. Je to expert, který s těm věcem i odborně velmi rozumí. Nakonec na pozici náměstka brněnské primátorky se právě životnímu prostředí věnoval.

Takže v tuto chvíli jsme v tomto bodě a zbytek musíme skutečně ponechat na jednání celostátního výboru a předsednictva KDU-ČSL. Mimo jiné i proto, že lidovci jsou demokratickou stranou. My nejsme stranou jednoho muže, jednoho předsedy nebo něco podobného. Máme nastavené nějaké demokratické postupy vyplývající z našich stanov a podle toho budeme také jednat.