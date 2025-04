Výborný: Musíme se soustředit na nákladní vozidla. Hranice kvůli slintavce a kulhavce uzavřít nelze

Vláda dál zpřísňuje opatření, která mají zabránit zavlečení slintavky a kulhavky do Česka. Od čtvrtka na hranicích pomáhají s mimořádnými kontrolami také vojáci. Ministerstva zemědělství a dopravy zároveň řeší, jak zvýšit počty dezinfikovaných nákladních aut na vybraných hraničních přechodech. Nákaza slintavkou a kulhavkou se v Česku zatím neprokázala. Podrobnosti Radiožurnálu sdělil ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL. Rozhovor Praha 11:24 3. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákaz dnes platí na dovoz všech vnímavých zvířat, protože drůbež třeba samozřejmě není vůbec žádným problémem, říká ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL (ilustrační foto) | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Ráno (ve čtvrtek) jste jednal o možném zpřísnění kontrol na hranicích s ministrem dopravy a také se zástupci Ředitelství silnic a dálnic. Shodli jste se něčem?

Jednání stále běží, teď jsem přišel z vedlejší zasedací místnosti. Hledáme řešení, a to nejenom s ministerstvem dopravy, ale také s hasičským záchranným sborem a Policií České republiky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vláda dál zpřísňuje opatření, která mají zabránit zavlečení slintavky a kulhavky do Česka, říká ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL

Není to úplně jednoduchá úloha, protože počet vozidel, které denně překračují státní hranici mezi Slovenskem, Českou republikou, případně Rakouskem, jsou tisíce a určitě dojde k nějakému zpřísnění.

Hledáme, které technické varianty jsou vůbec realizovatelné. Směřujeme k tomu, že by na vybraných hraničních přechodech pravděpodobně došlo k nějakému lehkému vyfrézování.

Například prostor na odpočívadlech, kam by byla svedena nákladní doprava, která by projížděla jakousi dezinfekční vanou s roztokem, kde bychom měli pod kontrolou větší počet nákladních vozidel.

S kontrolami kvůli slintavce pomůže 20 vojáků. Omezení mají platit pro potraviny rostlinného původu Číst článek

Zdůrazňuji, že to bude nadále samozřejmě platit i pro vozidla, která převážejí produkty živočišného původu. Zde bude probíhat velmi přísná dekontaminace, včetně nástřiku, dezinfekčního roztoku, vapky a podobně.

Pracujeme tak, abychom dokázali věci v co nejkratším čase zvládnout – včetně takových věcí, jako je likvidace nebezpečných odpadů, které s sebou taková dezinfekce samozřejmě nese.

‚Opatření je třeba dodržovat‘

Zemědělci, potravináři i některé chovatelské svazy tvrdí, že dosavadní opatření nestačí. Požadují dokonce třeba plošný zákaz dovozu a transportu živých hospodářských zvířat přes území České republiky ze všech sousedních zemí. Proč jim nevyhovíte?

Toto jsme určili 7. března hned po tom, co se objevilo první ohnisko v maďarské obci Kisbajcs.

Zákaz dnes platí na dovoz všech vnímavých zvířat, protože drůbež třeba samozřejmě není vůbec žádným problémem. Ale u zvířat, která jsou potenciálním rizikem, to platí pro Slovensko, pro Maďarsko a pro dvě rakouské spolkové republiky Dolní Rakousko a Burgenland.

Toto považujeme za dostatečné, protože v tuto chvíli jinde v Evropě samotná nákaza není. Je potřeba, aby byla opatření dodržována, a to všemi – nejen obchodníky, ale také fyzickými osobami.

10:25 Šéf agrárníků jižní Moravy: Opatření na slintavku a kulhavku nestačí. Musíme nonstop sprchovat auta Číst článek

Zemědělci a chovatelé požadují, aby kontrolou prošla vlastně všechna auta – nejenom ta nákladní, ale i osobní, která projíždějí přes naše hranice. Je to možné? Plánujete jim v tom vyjít vstříc?

To není o vycházení vstříc. Jako ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa děláme všechno pro to – je společný zájem náš všech, abychom zabránili rozšíření nákazy.

Říkal jsem ale, že jen přes hraniční přechod Lanžhot do České republiky každý den přejede dvanáct až patnáct tisíc nákladních vozidel nad 3,5 tuny. Osobních vozidel je násobně více.

Obávám se – i na základě toho, že je to skutečně poměrně složitá úloha – že pokud nechceme úplně uzavřít Českou republiku, což na základě mezinárodních dohod nemůžeme udělat, tak skutečně neřešíme osobní vozidla, ale primárně ta nákladní nad 3,5 tuny.

A ještě jedna otázka, stačí rychlá odpověď. Veterináři od úterý vyšetřují vzorky mléka na přítomnost viru slintavky z 57 chovů v Jihomoravském kraji. Pane ministře, pořád platí to, že testy zatím nic neprokázaly?

Ano, zaplaťpánbůh to platí. Je to opět preventivní opatření, protože jsme na základě testů mléka schopni mít informaci o možné přítomnosti viru tři až pět dní před klinickými příznaky.

To znamená, že jsme schopni o tři až pět dnů dříve přijmout opatření, abychom zamezili případnému šíření nákazy.