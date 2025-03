Výborný: Od neděle se kvůli slintavce dezinfikují auta na Břeclavsku. Do večera se to možná zpřísní

Opatření proti zavlečení slintavky a kulhavky do Česka se znovu rozšířila. Týká se to nákladní dopravy na hraničním přechodu Břeclav-Brodské na dálnici D2. Nedaleko odtud bylo potvrzeno další ohnisko nákazy. „Nic nepodceňujeme, opatření neděláme nahodile,“ ujišťuje pro Český rozhlas Plus ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Od neděle je na přechodu u umístěn dezinfikační rám pro automobily a je možné, že se opatření ještě zpřísní. Rozhovor Břeclav 13:06 31. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na tiskové konferenci ke stavbě přehrady Nové Heřminovy | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu Kamila Maláta nejsou česká opatření dostatečná. Navrhuje, aby se zpřísnilo dezinfikování vozidel na hranicích. Nemá jít o namátkové kontroly, ale plošné, včetně osobních aut a na všech hraničních přechodech. Slintavka a kulhavka jsou vysoce nakažlivé nemoci, které může přenášet i člověk, ačkoliv onemocnět nemůže. Pane ministře, zvažujete další zpřísnění opatření?

Samozřejmě nemůžu vyloučit další zpřísnění. Po celý víkend jsme neustále v kontaktu se Státní veterinární správou a všemi dalšími dozorovými orgány, s Policií České republiky, s hasiči. Předpokládám, že s ohledem na tu dynamicky a ne dobře vyvíjející situaci na Slovensku k tomu skutečně dojde.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL)

Musím nicméně odmítnout slova předsedy Maláta. My nic nepodceňujeme, opatření neděláme nahodile, není to tak, že bychom je dávkovali. Děláme to tak, jak považujeme za nejlepší a také za realizovatelné.

Představa, že by se dezinfikovala osobní vozidla na hranicích třeba v Lanžhotě, by znamenalo, že fronta osobních automobilů by stála až do Budapešti. Nevím, jestli si tohle pan předseda uvědomuje.

My jsme opatření zpřísnili včera právě na tom kritickém, nejbližším přechodu Břeclav-Brodské. A to tak, že jsme tam umístili dezinfikační rám. To znamená, že potenciální vozidla projíždějí rámem. Dezinfikují se tak nejenom kola, nápravy, ale celé vozidlo.

A to nejdůležitější, co v tuto chvíli můžeme udělat, se týká farem a zemědělců. My to říkáme trpělivě co čtrnáct dnů, dáváme k tomu metodiky, minulý týden Ústav veterinárního lékařství...

Slovensko hlásí další ohnisko nákazy slintavkou a kulhavkou. Od českých hranic ho dělí 40 kilometrů Číst článek

Pokud dovolíte, k tomu bych se ještě dostal. Ale zastavil bych se ještě u opatření proti nákaze ze strany státu. Vy jste odmítl zpřísnění, jaké navrhl ve vysílání Českého rozhlasu Plus pan Mátl. Nemá ale pravdu?

Omlouvám se. Já jsem zmínil jeden návrh, a to je, že bychom přes dezinfekční rámy měli nechat projíždět osobní automobily. To je skutečně nerealizovatelné.

Ale na pondělních 15.30 jsem pozval na ministerstvo zemědělství všechny zástupce chovatelských svazů včetně pana Maláta. Byť informace od nás samozřejmě mají, tak jim znovu představíme informace od nás a od Státní veterinární správy, jaká je aktuální situace, jaká jsou přijatá opatření.

A budu od nich chtít slyšet, jaká konkrétní opatření by chtěli ještě rozšířit a co by podle nich mohlo situaci pomoci. My to budeme zvažovat a nevylučuji, že ještě během pondělí přijmeme další opatření. Ale nechci si to s kolegy vzkazovat přes média, to řešení budeme hledat spolu.

Zpoždění?

Rozumím, ale buďme konkrétní. Říkáte, že nepřichází v úvahu kontrola osobních aut, protože by to znamenalo velké zdržení na hranicích. Ale přichází v úvahu třeba možnost obecně zpřísnit dezinfikování vozidel na hranicích, jak doporučuje pan Malát?

Určitě ano. To jsme udělali už v neděli večer právě v Lanžhotě, kde se už nedezinfikují pouze nápravy, jak to bylo do nedělních odpoledních hodin. Pro automobily jsme tam instalovali celý dekontaminační rám.

3:01 Epidemie slintavky a kulhavky ukazuje, že když se to hodí, je EU Slovensku dobrá Číst článek

Současně jsme do kontrol zahrnuli nebo od pondělí zahrneme ještě další přechod v jižních Čechách mezi Halámkami a Gmündem. To by měl další přechod, kde budou kontroly. Takže ano, zpřísňujeme.

Pokud jde o tu dezinfekci, tak právě v Lanžhotě bude u potenciálně nebezpečných vozidel probíhat celková dekontaminace.

Pan Malát v našem vysílání právě v tomto smyslu hovořil o tom, že opatření přichází ve vlnách. A přimlouval se za to, aby přišla rovnou vzhledem k závažnosti situace.

Opatření přicházejí tak, jak se zhoršuje situace na Slovensku. První zprávu o podezření na výskyt nemocí v lokalitě Plavecký Štvrtok na Slovensku jsme měli v neděli v 11 hodin dopoledne. A potvrzení přišlo ve 20 hodin. A to už tam rámy byly umístěny. Ať každý posoudí, jestli je to se zpožděním, nebo ne.

Spolupráce s armádou

Jaký bude postup ze strany státu v případě, že se slintavka a kulhavka potvrdí v Česku?

Máme připravený pohotovostní plán a budeme jednat podle něj. Uzavírá se písmo tří kilometrů, kde musí dojít k úplně asanaci přežvýkavců tedy všech hospodářských zvířat, ať už na příslušné farmě, nebo v soukromí. Pak se dělá desetikilometrové dozorové pásmo.

‚Slintavka a kulhavka neexistují.‘ Zemědělský svaz varuje před dezinformacemi šířenými na sítích Číst článek

Se všemi opatřeními, která to s sebou nese, jsem domluven na potenciální spolupráci s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS). Armáda České republiky by poskytla ihned síly.

My jsme už minulý týden ve vojenském prostoru Libavá spolu s armádou vytipovali lokality, které by bylo možné využít jako záhradiště. Protože samozřejmě kapacita asanačních podniků je omezená. V tuto chvíli máme k dispozici šest asanačních podniků na území České republiky.

A pokud by se nákaza rozšířila do Česka, o jaké kompenzace by mohli žádat zasažení chovatelé?

To by bylo předmětem jednání. Máme krizový fond Evropské unie, kde bychom určitě žádali o podporu a pomoc.