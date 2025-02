Výborný: Zákony a předpisy máme v pořádku. Jde o pozornost, týrání zvířat je povinnost hlásit

Na farmy, kde zaměstnanci podle záběrů ze skrytých kamer týrali chovaná zvířata, ihned vyrazila Státní veterinární správa. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) to řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Chce také hovořit s ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu, který některým podnikům poskytoval dotace na welfare, tedy zlepšení životních podmínek zvířat. Na případ v pondělí upozornili Reportéři ČT. Rozhovor Praha 9:46 18. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na farmy z reportáže jede veterinární správa ihned, říká v rozhovoru Marek Výborný | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co říkáte na záběry zveřejněné Reportéry ČT?

Je to pro mě naprosto neakceptovatelné. Tohle je jednoznačně – a to jsem laik prosím pěkně – týrání zvířat.

Ihned jsem hovořil se šéfem Státní veterinární správy. Na farmy, které se objevily v reportáži, jede Státní veterinární správa ihned, a nařídil jsem plošné kontroly po celé České republice v následujících dnech. Ve čtvrtek mě bude Státní veterinární správa informovat prostřednictvím ústředního ředitele na poradě na ministerstvu zemědělství.

Budete chtít hlubší prověření těch podniků? A mohlo by vyústit ve vracení dotací?

Samozřejmě musí proběhnout kontroly, musíme se řídit předpisy. Máme veterinární předpisy, tady může udílet sankce Státní veterinární správa. Pokud by se ukázalo, že došlo k porušení zákona – například na ochranu zvířat proti týrání – tak to musí řešit orgány činné v trestním řízení.

Tohle ale není věc, kterou bych měl rozhodovat, to skutečně musí udělat odborní pracovníci Státní veterinární správy, nikoliv já jako ministr. Otázka je ale zcela namístě, protože někdo pobírá dotace, které notabene jsou vázány právě na realizaci welfare opatření, a poté dobré životní podmínky zvířat porušuje tímhle způsobem.

Budu o tom chtít hovořit i s generálním ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu, jak můžeme postupovat, aby nedocházelo k těmto absurdním situacím.

Nemůže za to, že k tomuhle dochází, částečně i neaktivita nebo liknavost úřadů? Například Státní veterinární správy nebo policie.

Opakuji to stále znovu a tady to chci také zdůraznit: pokud je někdo svědkem podobného chování, tak je jeho povinností tuto věc nahlásit Státní veterinární správě. Nemáme tolik zaměstnanců, abychom každý den mohli být na každé farmě, to prostě není reálné a všichni to asi chápou.

Je to skutečně o tom, že pokud je někdo svědkem, tak ve finále je lepší než natáčet tyto věci na skryté kamery to ihned oznámit Státní veterinární správě. Tyto věci i anonymní oznámení řešíme obratem. To si myslím, že je ta cesta.

Nabízí se nějaká možná změna zákona, která by dala třeba veterinární správě větší pravomoci, aby mohla podobné případy snáze odhalovat?

Nebráním se diskusi, nicméně jsem v tuto chvíli spíše názoru, že zákony a předpisy máme v pořádku. Je to jen o pozornosti lidí, a hlavně o tom, aby se chovatelé takhle nechovali. To prostě není možné, aby bylo praxí.

Včera mě na tom šokovala ještě jedna věc. Bohužel tam byli i mladí lidé, kteří se takhle chovali, a to je něco, co je úplně neakceptovatelné. Poměrně často jezdím na debaty na střední zemědělské školy a opakovaně tam o welfare se studenty hovořím. Na to musí ze strany pedagogického sboru a těch, kteří mají na starosti odbornou výuku, být kladen velký důraz.