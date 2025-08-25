Vybrala školné a studentům napsala, že výuka končí. Soukromá vysoká škola čelí trestnímu oznámení
Soud zahájil insolvenční řízení se soukromou Prague City Vysokou školou (PCVŠ). Návrh podala bývalá zaměstnankyně, škola jí dluží přes 100 000 korun. Studenti, kteří zaplatili školné, podali na školu trestní oznámení také kvůli tomu, že od nich inkasovala školné a zálohy v době, kdy podle nich věděla, že nezvládne zajišťovat výuku, píší Seznam Zprávy. Škola podle serveru nekomunikuje. Kauzu řeší ministerstvo školství i Národní akreditační úřad.
Studenti podle Seznam Zpráv dostali od školy pouze informaci v hromadném e-mailu, že nelze pokračovat ve výuce bakalářského programu. „PCVŠ není v pozici, aby mohla pokračovat ve výuce bakalářského studijního programu,“ napsal studentům Rémi Diligent, finanční ředitel mateřské Prague City University s omluvou za celé vedení.
Národní akreditační úřad pro terciární vzdělávání (NAUTV) v současnosti na škole provádí předběžné šetření. „Jestliže se potvrdí závažné nedostatky, zahájí akreditační úřad s vysokou školou správní řízení, které může vést v krajním případě k odnětí akreditace studijního programu,“ sdělil serveru místopředseda úřadu Jiří Smrčka.
Kromě akreditačního úřadu situaci řeší také ministerstvo školství (MŠMT). Resort totiž podle zákona vydává nezbytný státní souhlas, aby vysoká škola mohla studium v Česku poskytovat.
„MŠMT nemůže sdělovat informace o probíhajícím správním řízení. Obecně lze ale uvést, že i v případě studijních programů akreditovaných v rámci státního souhlasu působit jako soukromá VŠ si je MŠMT vědomo aktuálních problémů dané VŠ a přijímá patřičná opatření," uvedla mluvčí ministerstva Veronika Lucká Loosová.
Kromě upozornění MŠMT a NAUTV podala skupina studentů PCVŠ také trestní oznámení, jehož znění mají Seznam Zprávy k dispozici. Studenti podle něj mají podezření na spáchání trestných činů podvodu, povinnosti při správě cizího majetku a způsobení úpadku.
„Není zcela jasné, kolik peněz takto škola od studentů vybrala. Jen studenti, kteří jsou spolu v kontaktu, došli k částce na úrovni téměř půl milionu korun,“ uvedl server.
Vedle insolvenčního návrhu je na školu a jejího jednatele vedena rovněž exekuce, a to kvůli nezaplacenému nájemnému v místě, kde škola působí. „V tomto případě jde momentálně o částku devět milionů korun. Na což v trestním oznámení také studenti poukazují,“ píší Seznam Zprávy.
Prague City Vysoká škola je v Česku pobočkou zahraniční vysoké školy, konkrétně britské Teeside University, a podle seznamu MŠMT má registrované tři bakalářské studijní programy a jeden magisterský.
Studenti nyní také řeší, kde mají pokračovat ve studiu. Ačkoliv má vysoká škola ze zákona povinnost zajistit v případě svého konce pokračování studia jinde, nemají státní orgány jakoukoliv páku, jak ji k takovému kroku donutit. Škola jednala se soukromou vysokou školou Ambis, ale nedopadlo to, napsal serveru marketingový tým Ambisu.