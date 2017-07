Vybrat více na pokutách? Je to mylně pochopeno, brání se šéf strážníků

Ředitel Městské police na Praze 1 čelí podezření, že nutí strážníky, aby postihovali co nejvíc přestupků a vybírali více peněz na pokutách. "Interní dokument o tomhle vůbec nemluví, strážníci mému nařízení rozumí," řekl ve vysílání Radiožurnálu šéf strážníků Miroslav Stejskal. Podle něj byl text jen mylně pochopen. Praha 6:00 29. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městská policie hlavního města Prahy (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Co vás vedlo v napsání dopisu, který koluje po sociálních sítích?

Je to interní dokument, který patřil jenom mým podřízeným strážníkům. Oni rozumějí, o čem je. Civilní sektor, který nezná tu problematiku, se soustředí na to, že by to mělo být o maximálním počtu vybraných pokut a samozřejmě o nějaké sumě peněz za ně. O tom ale dokument vůbec nehovoří, dává do souvislosti počty zjištěných přestupků protiprávního jednání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na Radiožurnálu mluvili šéf Městské policie Praha 1 Miroslav Stejskal a předseda Unie bezpečnostních složek pro obecní a městskou policii Richard Krbek

Vedlo mě k tomu, že mám nějaké poznatky z ulice, od členů bezpečnostní komise a občanů, kteří si stěžují na nedostatečnou činnost strážníků. Já si ji konfrontuji se situací, která na daném místě je. A samozřejmě se umím statisticky vrátit zpět a vím, kteří strážníci v rámci své práce plní úkoly řádně a kteří ne.

Píšete, že vaši podřízení klesli ve všech oblastech činnosti, tedy i v počtu řešených dopravních přestupků a s tím spojenému ukládaní sankcí. Když jste měl potřebu to zvlášť zdůraznit, jak to chápat jinak, než že chcete, aby se vybíralo více na pokutách?

Právě že to je mylně interpretováno i pochopeno. Výběr sankcí není o direktivním nařízení, kolik to má být peněz. Můžete za přestupek uložit sankci 50 korun nebo také 5000 korun. Kdybych to chtěl zdůraznit, tak bych třeba nařizoval, aby u některých závažných přestupků volili tu vyšší sankci. A to tam právě není.

'Nečinně se procházet po městě můžete v osobním volnu.' Šéf chce od strážníků více pokut Číst článek

Na druhou stranu podle předsedy Unie bezpečnostních složek pro obecní a městskou policii Richarda Krbka prý pravidelně tlačíte na své podřízené, aby rozdávali pokuty. Když pak napíšete „s tím spojenému ukládaní sankcí“, není to tak, že každý ví, co to znamená? Že musí víc chodit a víc vybírat?

Nemusí víc chodit a víc vybírat. Mohli do posledního června tohoto roku řešit věc i domluvou. Mohli zvolit i formu oznámení toho přestupku. Není to zejména o dopravních přestupcích. Povšimněte si, že žehrám především na klesající činnost ve věci veřejného pořádku. A to je alfou a omegou toho, proč jsem se na strážníky rozzlobil. Na ulici je vidět, jak je enormně Městská část Praha 1 zatížena narušováním veřejného pořádku. Ale výsledky strážníků tomu neodpovídají.

Není pravda to, co říká pan Krbek, že vy osobně jste mu jako řadovému strážníkovi v letech 2005 a 2006 několikrát dal pokyn, že nesmí řešit více než pět přestupků za měsíc domluvou? Že to ostatní musí být lidově řečeno "cash".

Není to úplně pravda. Pan Krbek patřil k mým nejhorším strážníkům. Doputoval ke mně z různých útvarů, kde si s ním úplně nevěděli rady. Nebudu se k němu víc vyjadřovat.

Takže nic takového jste mu neřekl?

Se strážníky jsem v danou dobu i v současné době řešil to, aby nedávali domluvu lidem, kteří jsou notorickými přestupci. A to tady máme. Někteří strážníci, jak jsem zjistil, domluvy opakovaně dávali stejným lidem, číšníkům u stejných restaurací. Lidé koukali z oken, jak si každý den ráno číšník přijede a zaparkuje na místě, kde je to pro něj zakázané. Přijdou strážníci, napíšou na lísteček domluva a číšník přijel druhý a třetí den znovu. To jsem postihoval. Nikoli, že bych a priori zakázal domluvy, to je nesmysl.

Část peněz za špatné parkování a odtahy údajně dává magistrát strážníkům. Většinu těchto peněz si prý rozdělují vedoucí pracovníci. Popíráte tedy, že jako vedoucí zaměstnanci jste takto motivováni k vyššímu vybírání pokut?

Je to naprostý nesmysl. Je to absurdita, kterou vám může prokázat i vedení městské policie. Nikdy tomu tak nebylo. Můžu vás ujistit, že od mých velmi dobře pracujících strážníků se moje odměna zas až tolik neliší, a to jsem jejich ředitel, jejich nadřízený.

Počkejte, ale policie nedostává část peněz z pokut do odměn? Ať kterákoliv z jejích složek?

Pokud vím, tak městská policie dostává od magistrátu takzvaně přepočtené peníze. Ale já do toho moc nevidím. Dostává je městská policie a může je užít k různým účelům, ale to je otázka pro pana ředitele. Tyto peníze nejsou žádným motivačním faktorem pro vedoucí zaměstnance.

A pro strážníky? Že by byli motivovaní hledat chyby i tam, kde nejsou?

Jak můžete hledat chyby tam, kde nejsou...

Poslechněte si reakci Richarka Krbka.