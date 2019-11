Ze zdravotníků se stali pacienti. Úterní výbuch na Českolipsku byl pro záchranáře výjimečný

Úterní výbuch ve výrobním areálu v severočeském Hamru na Jezeře mimořádně zaměstnal liberecké záchranáře. Po explozi dosud neznámých chemikálií ošetřili osm lidí z místa a dalších 11 příslušníků Integrovaného záchranného systému, uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí Michael Georgiev. Podle jeho slov se jim dosud nikdy nestalo, že tolik zaměstnanců záchranky se změnilo v pacienty. „První, na co vždy dbáme, je bezpečnost. Tohle by se stávat nemělo,“ uvedl. Hamr na Jezeře 13:46 21. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči a záchranáři na místě | Foto: Jiří Jelínek | Zdroj: Český rozhlas Liberec

K výbuchu došlo z doposud neznámých důvodů v areálu společnosti Purum, která likviduje nebezpečné odpady. Dva těžce zranění lidé zůstávají v péči lékařů, zbylých šest již bylo z nemocnice propuštěno.

Jedenáct zdravotníků, které kontaminovaly na místě zplodiny včetně kyseliny sírové, bylo podle Georgieva propuštěno do domácí péče. Uvedené číslo je však při takovém typu zásahu nebývale vysoké.

„Je to vysoké číslo, protože tyto zdravotníky museli přijít vystřídat další zdravotníci. Dále jsme byli na místě my, jako štáb zdravotnické záchranné služby s dalším pomocným personálem. Ve výsledku se můžeme bavit až o 25 lidech, kteří byli s touto událostí nějak spjati. Když do toho vezmu ještě operační středisko, které na události pracovalo, tak je to opravdu velký počet,“ vyjmenovává mluvčí.

Podle Georgieva přitom není vůbec obvyklé, že se z pracovníků záchranky stanou na místě zásahu v důsledku kontaminace nebo dalších vlivů pacienti. Navíc v takovém počtu: „Je to naše první zkušenost. První, na co vždy dbáme, je bezpečnost. Tohle by se určitě stávat nemělo.“

V současné době se zásah vyhodnocuje, probíhá vyšetřování a analýza celé události, zda při zásahu záchranářů nebyla podceněné bezpečnostní opatření.

Kontaminované sanitky

Kromě indisponovaných zdravotníků musela záchranka řešit i kontaminaci tří sanitních vozů, které na místě zasáhly škodlivé látky. Byť měly být podle prvních plánů všechny vozy vyčištěné již ve středu večer, stále probíhá jejich dekontaminace, na které se podílí i armádní složky.

„Vozy jsou nyní u 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. Zároveň probíhá se Státním zdravotním ústavem odběr vzorků. Jakmile budou vozy v pořádku a budeme mít potvrzení, že byly řádně dekontaminovány a že už nic nehrozí, tak budou vpuštěny do normálního provozu,“ dodává Georgiev.

Starosta Hamru na Jezeře Milan Dvořák pro iROZHLAS.cz uvedl, že se v obci vrátilo vše do normálu a už ani neplatí zákaz větrání, který byl po výbuchu preventivně vyhlášen.

„Život v obci nikdy neskončil, ve vesnici nikdo ohrožen nebyl, bylo to jen preventivní opatření. Jen se vyhlásilo, že se nedoporučuje větrat, protože to smrdělo a ještě se v té době nevědělo, co to je. Teď už je ale všechno v pořádku,“ řekl.