Starostka Bíliny: O muničním skladu jsme nevěděli, dokud nevybuchnul. Chceme vysvětlení

Hasiči zasahují v Bílině na Teplicku u požáru, kde explodovala munice v policejním skladu. Podle policie nebyl při požáru nikdo zraněn a aktuálně už probíhá dohašování. Silnice je na vjezdu do Bíliny uzavřena, objízdná trasa vede přes Kostomlaty nebo Braňany. Obyvatele Bíliny na Teplicku vyděsil výbuch munice v policejním skladu. Nikdo v regionu neměl o takovém nebezpečí ani tušení, nikdo totiž o umístění skladu nevěděl. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová z ANO, která kandiduje v krajských volbách. „Kdyby byl výbuch o trochu větší, tak také to neštěstí mohlo být mnohem větší," dodala. Rozhovor Bílina 20:18 15. září 2020

Jak výbuch skladu zasáhl dnes odpoledne do života ve městě?

Výbuch skladu zasáhl do života hodně, zejména co se týká dopravy, protože až do 18 hodin byla uzavřena hlavní tepna Ústeckého kraje - silnice I/13, byly uzavřeny místní komunikace v okolí Chudeřic. A ještě bych ráda zmínila, že lidé byli vyděšeni hlavně tím, že v Bílině muniční sklad vůbec je.

„Kdyby byl výbuch o trochu větší, tak by také to neštěstí mohlo být mnohem větší." Poslechněte si celý rozhovor se starostkou Bíliny

Jak je možné, že vedení města nevědělo o tom, že tam sklad je. Budete žádat podrobné informace, proč jste o tom nevěděli?

Určitě to chceme jako vedení města řešit, protože nechápeme, že jako vedení města, bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností a krizový štáb jsme vůbec nevěděli, že je tady nějaký muniční sklad umístěn. A navíc ještě v areálu soukromé firmy.

Po kom budete chtít vysvětlení?

Po policejním prezidiu a ministerstvu vnitra.

Výbuch byl hlasitý, suť létala stovky metrů daleko. Lidem to asi muselo nahnat strach. Jak fungovala v tu chvíli komunikace mezi hasiči, městem a obyvateli?

Komunikace fungovala dobře. Byla jsem ihned informována, že došlo k výbuchu, jaká se činí opatření, že se na místo sjíždí hasičské sbory a pyrotechnici Policie České republiky. Okamžitě jsme prostřednictvím mobilního rozhlasu, našich sociálních sítí a webových stránek vydali vyjádření města o tom, co se stalo, aby nevznikala panika a aby lidé věděli, že došlo k výbuchu muničního skladu a kde.

Víte něco o příčině výbuchu? Informovali vás vyšetřovatelé?

Zatím nemáme ověřené informace, proč k výbuchu došlo.

Budete jako město žádat informace o příčinách výbuchu?

Určitě je budeme žádat, stejně jako budeme žádat informace, jak s tím, co bylo v muničním skladu, bude stát nakládat dál. Protože velkým nebezpečím není jen ta hlavní dopravní tepna a to, že mohlo dojít k obětem na životech nebo na zdraví, ale že v blízkosti muničního skladu jsou dvě benzínové pumpy, právě na silnici I/13. A kdyby byl výbuch o trochu větší, tak také to neštěstí mohlo být mnohem větší.

Můžete jako vedení města ovlivnit, jestli budou takovéto objekty a takovéto sklady na území města? Pokud je tam určitě nebezpečí jako v případě muničních skladů, skladů zbraní či výbušnin.

Vždycky jsem si myslela, že bez vyjádření města jako samosprávy nebo městského úřadu v rámci přenesené působnosti, není možné umístit takto nebezpečné sklady kýmkoli a kdekoli. Jsme opravdu vyděšeni tím, se toto dělo bez vědomí jakéhokoli člena bezpečnostní rady města, kde není pouze vedení města, ale jsou tam i složky Policie České republiky, hasičského záchranného sboru a dalších orgánů, které jsou v rámci integrovaného záchranného systému.

Může tato událost ukazovat na systémovější chybu - například že nefunguje komunikace nebo je tu problém s kontrolou takovýchto objektů?

Na toto vám nedokážu odpovědět, protože ještě nemáme informace o tom, jak došlo k tomu, že nebyl nikdo ze zdejších složek policistů, hasičů nebo města informován o tom, že tady ten muniční sklad je. Máme krizový plán, ale nikdo o tomto nebezpečí tady v regionu netušil.