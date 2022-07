V sutinách zničeného domu v Olšanech našli hasiči jednoho mrtvého, jeho totožnost ověřuje policie

V sutinách domu našli hasiči tělo muže. Řadový patrový dům detonace zbořila, zasáhla i další dva domy v sousedství. Další dvě desítky domů byly poškozeny. Hasiči stále prohledávají sutiny. Záchranné a likvidační práce budou pokračovat i v noci. S odklízením sutin pomáhá na místě sací bagr. Předběžná škoda po dnešním výbuchu domu v Olšanech u Prostějova byla vyčíslena na deset milionů korun, informovala v pondělí mluvčí hasičů Lucie Balážová. Olšany u Prostějova 19:55 18. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řadový patrový dům v Olšanech u Prostějova zničil výbuch | Zdroj: HZS Olomouckého kraje

„Tělo jsme nalezli v sutinách domu. Nyní byly likvidační práce přerušeny, místo si převzala policie. Po všech úkonech, které s tím souvisí, budeme v likvidačních pracích pokračovat do večera a s největší pravděpodobností pak znovu ráno,“ řekla mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Také podle policejní mluvčí Vaňharové jsou nyní práce na místě přerušeny s ohledem na nález těla. Definitivně vyloučit přítomnost dalších osob se dá podle ní až po odklizení veškerých sutin z místa. Hasiči uvedli, že podle chování psů není pravděpodobný nález někoho dalšího.

Pod troskami domu v Olšanech u Prostějova bylo nalezeno tělo muže bez známek života. Náročné vyhledávání hasičů i kynologů se psy a specialistů z usar týmu ve velkém množství sutin skončilo po 8 hodinách bohužel tragicky. Přerušili jsme likvidační práce. (LB) pic.twitter.com/CI91Q0ig8g — Hasiči Olomouc ‍ (@hasici_olomouc) July 18, 2022

Sousedé uvedli, že dům obýval asi šedesátiletý muž. Pravděpodobně jde o majitele domu. Jsou přesvědčeni o tom, že šlo o výbuch plynu. Případ zatím policisté vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení, příčina výbuchu není podle nich jasná.

Devětaosmdesátiletý Alois Růžička z nedalekého sousedství si v té chvíli myslel, že přišla válka. Kávu, kterou v té chvíli pil, vylil na sebe, jak se lekl. Jeho dům je po detonaci bez újmy, řadě dalších ve stejné ulici se však tlakovou vlnou vysypalo sklo z oken. Manévry sledují zdejší obyvatelé ještě několik hodin po výbuchu, hasiči stále prohledávají sutiny.

„Bylo to strašná rána, ohlušující. To byla taková rána, že to zatřepalo s baráky. Bylo kolem 11:00, zrovna jsem pil kafe, v té chvíli jsem ho na sebe i vylil. Hrozně jsem se v té chvíli lekl. Vybavila se mi Ukrajina,“ řekl ČTK Růžička.

Dům v Olšanech na Prostějovsku zdemoloval výbuch. Tři lidé jsou zranění, poškozeny jsou i další budovy Číst článek

Výbuch zranil několik lidí

Podle policejní mluvčí Miluše Zajícové byli zraněni tři lidé - sousedka z protějšího domu a dva lidé v projíždějícím autě.

„Ošetřen byl muž středního věku, který projížděl kolem osobním autem a zasáhla ho tlaková vlna, utrpěl zhmožděniny ramene a oděrky. Kvůli okolnostem poranění byl převezen na urgentní příjem,“ řekla ČTK mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková.

S odklízením sutin pomáhá hasičům na místě sací bagr, hasiči-lezci zajišťují střechy poškozené tlakovou vlnou a provizorně je opravovali. Stabilizují také sousední dům a jeho poškozenou štítovou zeď. Na místo byl povolán USAR tým pro vyhledávání a záchranu v sutinách, odstraňování následků výbuchu zaměstnalo několik desítek hasičů.

Zřícený dům byl patrový, na místě tak zůstalo hodně sutin. I proto hasiči předpokládají, že budou na místě pracovat ještě delší dobu. „Bude to trvat, i když sací bagr velmi pomůže, ruční práci nic nenahradí,“ doplnila mluvčí hasičů s tím, že na místě je zřízen také štáb velitele zásahu.