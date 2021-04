Petříček o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích věděl. ‚Reakce vlády je adekvátní,‘ uvedl

Bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) o zapojení ruských agentů do výbuchu munice ve Vrběticích věděl. Uvedl to v sobotu večer pro Deník N. „Není to překvapení. Tyto informace jsem už měl dříve k dispozici,“ řekl a dodal, že postup vlády je podle něj přiměřený situaci. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu kvůli zjištění oznámil, že Česko vyhostí 18 ruských diplomatů. Praha 0:12 18. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vicepremiér, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) kvůli Petříčkovu výroku podá trestní oznámení kvůli ohrožení utajované skutečnosti. „Nemám jinou možnost, než v souvislosti s výrokem pana exministra konat podle zákona,“ napsal Deníku N.

Zda Hamáček sám o útoku věděl není jasné. Plánovanou cestu do Moskvy podle svých slov zrušil až poté, co se o podezření dozvěděl. „Byl jsem terčem kritiky a dotazů ke své cestě do Ruska, ale nemohl jsem dříve odpovědět vzhledem k vyšetřování. V souvislosti s podezřením jsem svou cestu zrušil,“ uvedl.

V sobotu ráno vicepremiér uvedl, že cestu do Moskvy zrušil, protože je nutná jeho účast na pondělním zasedání vlády. Proti cestě se vymezoval premiér Babiš, podle nějž na ni nebyla vhodná doba a plánované téma jednání mělo být mimo Hamáčkovu agendu. Ten měl v Moskvě jednat o vakcíně Sputnik V.