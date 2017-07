Na nejvyšší horu Česka v sobotu ráno vystoupaly stovky lidí. Krátce po páté hodině se účastníci sešli v nadmořské výšce 1603 metrů, aby společně pozorovali východ slunce. Akci organizoval Lukáš Jakl přes sociální síť Facebook, kde se lidé mohli přihlásit a zjistit podrobnosti. Pec pod Sněžkou 10:30 22. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Východ slunce ze Sněžky. Netradičního výstupu na nejvyšší horu Česka se zúčastnily stovky lidí | Foto: Jiří Štefl | Zdroj: Český rozhlas

Parkoviště v Peci pod Sněžkou bylo kolem druhé hodiny ranní úplně plné. Facebooková stránka akce hlásila, že se zúčastní téměř 2,5 tisíce lidí, a většina z nich také skutečně dorazila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Východ slunce ze Sněžky. Netradičního výstupu na nejvyšší horu Česka se zúčastnily stovky lidí. Mezi nimi i reportér Jiří Štefl

Z Pece pod Sněžkou pak začaly zhruba dvě tisícovky lidí s čelovkami stoupat ve dvě hodiny ráno na dominantu východní části Krkonoš. Trať byla dlouhá zhruba šest kilometrů a šlo se přes Růžovou horu. Pro většinu byl noční výšlap do výšky 1603 metrů nad mořem premiérou. Počasí ale turistům přálo, bylo teplo a nepršelo.

Zažít Sněžku jinak. Výzva na Facebooku vylákala stovky lidí, kteří si udělali noční výstup. Zjistěte víc >> https://t.co/omvSakH8HI pic.twitter.com/4f8ikNjoVS — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) 22. července 2017

Nejhorší byl prý závěr výšlapu, známé schody. Všichni ale nakonec došli ve zdraví nahoru a v 5.10 na Sněžce pozorovali východ slunce. Cílem akce bylo podle organizátora Lukáše Jakla vytáhnout lidi do přírody, aby zažili něco nového a měli na co vzpomínat.

Několik stovek lidí dnes vyrazilo na Sněžku za východem slunce. Živě o tom ve vysílání @Radiozurnal1 pic.twitter.com/JsFlcFfawt — Jirka Stefl (@jirkastefl) 22. července 2017

„Všem, co se zúčastnili, chci poděkovat. Doufám, že jste si to užili jako my. Počasí jsme snad ani lepší mít nemohli. A bylo nás tady neuvěřitelné množství,“ napsal na Facebooku Jakl, který takový zájem ani nečekal, protože původně šlo o spontánní nápad.

Většina z účastníků byla z akce nadšená. „Bylo to skvělé, moc děkujeme za super akci a zážitek,“ napsala na sociální síti uživatelka Lucie Gottliebová.