Kdo vychovával dítě, dostane 500 korun k důchodu. Senioři si v průměru polepší o 1100 korun

Důchodci si od ledna opět polepší. Díky zákonné valorizaci jim penze vzrostou v průměru o 825 korun. Už letos jim stoupla reálná hodnota penzí díky třem valorizacím meziročně o pět procent. Část seniorů, především ženy, pak k důchodu dostane i takzvané výchovné. Změny v roce 2023 Praha 10:33 29. prosince 2022

Příplatek za vychované děti může dostávat jen jeden z rodičů. Bude to ten, který se o děti staral víc, tedy zpravidla ženy.

Seniorům vzrostou důchody, především ženy dostanou 500 korun za každé vychované dítě.

„Díky výchovnému přibude zejména babičkám, které v minulosti vychovaly potomky, v průměru 1100 korun,“ říká pro Radiožurnál mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová.

„Dosud byly bohužel hlavně ženy trestány za to, že se místo práce věnovaly výchově dětí, a měly tak nižší příjmy. Rozdíl v průměrném důchodu činí bezmála 3000 korun,“ vysvětluje.

Ženám, které důchod už pobírají, se penze zvýší automaticky podle počtu vychovaných dětí. Podle ministerstva práce a sociálních věcí se to týká asi půl druhého milionu seniorek.

Jak si zažádat

Ženy, které jdou do penze od ledna, a také otcové-důchodci budou muset o výchovné požádat u České správy sociálního zabezpečení.

„Při podání žádosti o zvýšení důchodu za vychované dítě musí žadatel uvést údaje o době a rozsahu osobní péče o dítě. A vyplnit čestné prohlášení, že o dítě pečoval v největším rozsahu. Samostatný předepsaný tiskopis je k dispozici na ePortálu České správy sociálního zabezpečení,“ upřesňuje mluvčí úřadu Jitka Drmolová.

Původně neměli mít nárok na bonus někteří z lidí, kteří dříve pobírali invalidní důchod, a nesplnili tak potřebnou dobu pojištění. I oni ho ale po úpravě zákona dostanou.

„Tou druhou skupinou osob, která by mohla být nespravedlivě ohodnocena, jsou lidé, kteří pobírají vdovský důchod, kdy by se jim krátilo výchovné z 500 na 250 korun, a to přestože se o své děti staraly. I to jsme se snažili pozměňovacím návrhem spravit,“ doplňuje předseda sociálního výboru sněmovny z KDU-ČSL Vít Kaňkovský.

Zatímco výchovné dostanou jen někteří penzisté, valorizace se budou týkat všech důchodů - včetně invalidních a pozůstalostních. O 140 korun se zvedne pevná složka důchodu, o 5,1 procenta jeho procentní část. V průměru se důchody zvýší o 825 korun.

Za celý letošní rok stouply důchody v průměru o 2500 korun a to díky třem valorizacím. Na důchody půjde v příštím roce podle ministerstva práce a sociálních věcí 656 miliard korun.