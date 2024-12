Z psychiatrie ale Petra po několika dnech vrátili do Boletic zpět. „Propouštěcí zpráva naznačuje, že je skutečně nebezpečný. Poslali ho ale zpátky do ústavu, protože tam (na psychiatrii - pozn. red.) na takový případ nemají dostatek kapacit a nevědí si s ním rady,“ líčí Jakubec.

Petra proto přesunuli do jiného pokoje a poté, co vyhrožoval pracovníkům ústavu, že je zabije, posílil ředitel Jakubec dozor tak, aby s ním vždy byli alespoň dva vychovatelé.

Sedmnáctiletý Petr (jméno bylo změněno, pozn. red.) zaútočil na svého otce nožem poté, co mu odmítl dát cigaretu. V reakci na to soud Petrovi uložil ochrannou výchovu a poslal ho do výchovného ústavu v Boleticích nad Labem – zařízení, které se specializuje na vážné případy dětí s extrémními poruchami chování.

Pobyt ve specializovaném zařízení by měl být navíc časově omezen, zařízení by měla fungovat na bázi pobytových programů. „Právní úprava ale tento účel popírá tím, že znemožňuje vytvořit základní podmínky pro stabilizaci dítěte,“ upozorňuje zpráva ombudsmana s tím, že přemístění dítěte se např. nedotýká jeho práva na samostatnou vycházku.

„Evidentně je to nebezpečný psychiatrický pacient, ale místo toho se hodí do ústavu, aby se problému zbavili. Jsme horký brambor, se kterým nikdo nechce mít nic společného,“ uzavírá Jakubec. Potvrzuje tím tak slova dalších ředitelů o tom, že výchovné ústavy systém vnímá jako zařízení poslední instance , kam často směřují děti, se kterými si nikdo jiný neví rady.

V praxi se lze setkat i s tím, že dítěti je nařízena ústavní výchova, kterou soudce odůvodní tím, že jejím smyslem je předcházet pokračování v trestné činnosti. K tomu ale ústavní výchova sloužit nemá, zařízení se mohou spolehnout jen na pedagogické a terapeutické působení.

Mladiství a výkon trestu V Česku jsou tři věznice, které mají vyhrazené i oddělení pro mladistvé. Soudy je ale využívají zřídka, a to v případě obzvlášť závažných trestných činů, které spáchalo dítě starší 15 let. Většinou však dítě, které spáchalo zločin, putuje do výchovného ústavu.

„Mám tu kluka, který někoho znásilnil. Tenhle týden proběhl soud a pan soudce řekl, že má ‚ústavku‘ a to stačí,“ popisuje ředitelka diagnostického ústavu na Praze 2 Petra Prymulová.

Prymulová tím poukazuje na nejednotnost v rozhodování soudů a často špatný výklad zákona 109 a ústavní a ochranné výchově.

„Běžně se stává, že soudce pošle dítě například z dětského domova do výchovného ústavu s tím, že je třeba, aby se dostalo do jiného režimového zařízení. Jenže takové zařízení neexistuje, my i výchovné ústavy máme stejné kompetence jako dětské domovy, je to úplně stejný režim. Soud předpokládá, že můžeme dítě nějak omezit. Nemůžeme,“ vysvětluje Prymulová.

„Tlačím na to, aby děti byly zahrnuty do chystané koncepce ochranného léčení na ministerstvu spravedlnosti. Potřebujeme cosi jako forenzní psychiatrická zařízení, která budou specializovaná na děti, které inklinují k násilí a bude tomu odpovídat odborný, materiální i technický standard a nastavení péče,“ říká vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

„Dneska jsou děti sesypané dohromady, v boletickém zařízení jsou z toho zoufalí, nemají dostatek odborníků ani dobré materiální technické podmínky pro to, aby dokázali dobře reagovat na potřeby takhle zatížených dětí. Nedokážou tak ochránit ani děti, ani personál, ani komunity, kde se taková zařízení nacházejí,“ podotýká.

Práce s agresivními dětmi

Zákon má také zásadní mezery v případech, kdy se zaměstnanci setkávají s agresivním chováním dětí. Takové situace v zařízeních nastávají, zejména u dětí s extrémními poruchami chování. Téma však mnozí v systému označují za tabu.

„Práce s agresí dětí je téma, kterému se není možné dále vyhýbat,“ upozorňuje Jakubec.

Příklad z praxe č. 1 „Dívka A přiběhla do vychovatelny a zaútočila na učitelku údery pěstmi, které směřovaly na její hlavu. V ten samý okamžik se chtěla připojit k fyzické agresi i dívka B. Asistent pedagoga na schodišti zaznamenal hluk a ihned přispěchal napadené učitelce na pomoc. (…) Protože se učitelka cítila otřesena, stěžovala si na silnou bolest hlavy, ramene a ruky, byla přivolána rychlá záchranná služba, která ji vyšetřila a odvezla k dalšímu vyšetření do nemocnice.“ - souhrnná zpráva kanceláře veřejného ochránce práv, 2024

Příklad z praxe č. 2 „Ve 21:45 se dívky C a D netrpělivě domáhaly odchodu na WC. Bylo jim sděleno, že musí vyčkat příchodu nočního vychovatele z druhé výchovné skupiny [pozn. aby jim bylo WC zpřístupněno]. Jelikož kolega už byl v doslechu a dívky naléhaly, že již nevydrží a nemohou počkat, pokoj jsem otevřela. V tom okamžiku se na mne vrhla dívka C a škubala mi klíče z ruky. Současně se na mne vrhla dívka D s dřevěnou tyčí, kterou mne praštila po hlavě a do levé ruky. Tímto se jim klíče podařilo získat. Dívky se rozběhly, odemkly si dveře od skupiny a daly se na útěk. Já a kolega jsme za nimi běželi ve snaze je chytit, což se nám nepodařilo. Dívky přelezly bránu na parkovišti a utíkaly směrem do parku. Tyč a klíče odhodily na chodník.“ - souhrnná zpráva kanceláře veřejného ochránce práv, 2024

„V systému pracují i dámy, které mají třeba čtyřicet kilo. Co mají dělat v situaci, kdy je potřeba zpacifikovat stokilového kluka?“ ptá se ředitel výchovného ústavu v Moravském Krumlově Jan Košíček.

Agresivní děti představují riziko nejen pro zaměstnance, ale i pro ostatní vrstevníky v ústavu, a v důsledku i dítě samotné. „Vůbec nejsou zpracované metodiky, jakým způsobem pracovat s klientem, který je opravdu vysoce agresivní a třeba tluče jiného,“ podotýká Košíček.

Zákon zná jediný nástroj pro práci s agresí, a tou je tzv. oddělená místnost. Do té může být umístěno dítě starší 12 let, aby se zklidnilo, stabilizoval jeho psychický stav a zajistila bezpečnost dítěte i jeho okolí.

„Existence oddělené místnosti by postrádala smysl ve chvíli, kdy dítě v záchvatu agresivního afektu neuposlechne slovní výzvu, aby se do ní odebralo. Personál nemá žádné nástroje, jak k tomu dítě přimět a zabránit tomu, aby svým jednáním ohrožovalo své okolí,“ uvádí zpráva ombudsmana.

Zaměstnancům zákon nepovoluje, ale ani nezakazuje, dítě přidržet či zpacifikovat jakýmkoliv fyzickým způsobem. S takovými situacemi se přitom personál v zařízeních setká, v některých i na denní bázi.

Výbor OSN pro práva dítěte uznává, že je v některých případech nutné použít přiměřené omezovací prostředky ke zvládnutí nebezpečného chování. Zároveň rozlišuje mezi použitím síly v případě ochrany dítěte nebo jiné osoby a v případě potrestání, což je podle něj neakceptovatelný zásah.

Prostředky pro případy, kdy klient ohrožuje zdraví sebe nebo ostatních, definuje také jak zákon o sociálních službách, tak i zákon o zdravotních službách. Oba zákony jasně stanovují, v jakém rozsahu může pracovník zakročit, k jakým fyzickým omezením může přistoupit, a jak má v rizikových situacích postupovat. Obě oblasti přitom pracují často s podobnými typy klientů jako výchovné ústavy.

Šedá zóna

Kvůli tomu, že český zákon v tomto ohledu mlčí, se dostává práce s agresivními dětmi do šedé zóny. Vychovatelé nemají, kromě občanského zákoníku a nutné sebeobrany, o co se opřít, pokud je dítě agresivní a nebezpečné.

Často tak musí improvizovat a vyhodnocovat situace individuálně. Tím se například vystavují riziku, že jejich postup bude později prošetřován, zaměstnanci nejsou při svém postupu jakýmkoliv způsobem chráněni.

2:43 ‚Dramaticky narušené vztahy.‘ Ministerstvo školství prověřuje šikanu zaměstnanců v ústavu ve Střílkách Číst článek

Z toho stejného důvodu ale nejsou chráněny ani samotné děti. Zákon tuto oblast kompletně odsouvá do šedé zóny a dělá z ní tabu. I z toho důvodu pak v zařízeních může docházet k extrémním situacím.

Příkladem může být loňská kauza výchovného ústavu ve Višňové na Znojemsku. V ústavu mělo podle svědectví i zprávy České školní inspekce docházet k řízené šikaně ze strany pedagogů i fyzickému napadání dětí. Ředitel ústavu byl následně odvolán.

„Zaměstnanci se nacházejí v nejistotě. Na jednu stranu se mohou zdráhat fyzické úchopy vůbec použít, čímž ale nestihnou předejít či minimalizovat újmu. Na druhou stranu mohou k fyzickým úchopům přistupovat v situacích, kdy to není nezbytné, případně volit nesprávné a nepřiměřené techniky,“ vysvětlují autoři zprávy kanceláře ombudsmana.

Veřejný ochránce práv proto doporučuje na zákonné úrovni stanovit nástroje a postupy pro práci s agresí dětí a zavést prostředky ke kontrole jejich využívání.

Ministerstvo v tomto směru podle mluvčího Kubase připravuje změny na příští rok. „Ministerstvo školství v tomto směru připravuje komplexnější nastavení vzdělávacích a výchovných procesů, které bude práci s agresí dětí obsahovat,“ avizuje.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková poukazuje na nefunkční systém prevence. „Je to také téma vnitřní bezpečnosti. Lidé, kteří vyrůstají v nestabilitě, mají těžká traumata a nedostanou včas odbornou pomoc, se můžou daleko častěji uchylovat k nebezpečným způsobům vztahování se ke světu,“ vysvětluje.

„A víme, že ti, kdo se třeba dopouští hromadných střeleb a násilí, jsou častokrát přesně těmi, které systém včas neviděl a neuměl včas zajistit odbornou pomoc,“ říká Laurenčíková.

Ve spolupráci s ministerstvem vnitra proto Laurenčíková chystá plán Bezpečné dětství. Soubor opatření má reagovat na loňskou střelbu na pražské filozofické fakultě, útok nožem ve škole v Domažlicích i obecné zhoršování psychického zdraví dětí.

Vládní materiál má obsahovat komplexní kroky napříč resorty. „Jenom tak můžeme být úspěšní a nebude nám do té lodi pořád každý den téct další a další voda a my nebudeme dávat spoustu peněz na to, že ji vyléváme. Ve skutečnosti totiž ta loď jde ke dnu,“ uzavírá Laurenčíková.

