‚Mlátil mě. Přála jsem si, aby ta rána byla poslední.‘ Obžalovaná z vraždy léčitele vypovídá před soudem

Městský soud v Praze se v úterý opět vrátil k projednávání úmrtí kutnohorského léčitele Richarda Šiffera. Z jeho vraždy jsou obžalované zubařka Magdalena a důchodkyně Irena. Právě Magdalena, která do společenství chodila několik let, si stoupla do ohrádky pro svědky. Server iROZHLAS.cz sleduje její první veřejnou výpověď přímo v soudní síni. Aktualizujeme Praha 9:47 11. 3. 2025 (Aktualizováno: 10:54 11. 3. 2025)

„Je pro mě strašně těžké se vracet k momentům, které jsem prožila, a je těžké je zprostředkovat. Znamená to pro mě znovu prožívat pocity, jako je nekonečná beznaděj a stud. Dnes se bavíme o extrémních absurditách, ale ze začátku nebyly ty odchylky od reality tak velké,“ řekla Magdalena na úvod své výpovědi před soudem.

Ta je spolu s učitelkou v důchodu Irenou obžalovaná z vraždy Richarda Šiffera, který na dvě desítky let působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel a později jako vůdce sekty. Uvěřily teoriím, že po smrti jeho tělo zmizí a přesune se do jiné dimenze.

Magdalena se u něj začala léčit ještě při studiu na vysoké škole. Obžalovaná zubařka soudu představila první zásadní moment, který ovlivnil celé její setrvání v kutnohorské sektě.

Když její maminka umírala na rakovinu, požádala Šiffera, aby jí pomohl. „Ale on mi odpověděl, že jí pomoct nemůže. Vysvětlil to tak, že za to můžu já, protože si přeji její smrt,“ vzpomínala. Když její maminka zemřela, Šiffer řekl, že za to může ona, vypověděla před soudem.

„Od té doby se rozjela spirála, kdy na to nasedaly další věci. Na počátku bylo, že můžu za smrt vlastní matky. Nebyla oblast, kterou by jeho způsob myšlení nekontaminoval,“ popsala.

Násilí a dopisy

Magdalena soudnímu senátu popisuje týrání a mučení, které jí léčitel Šiffer způsoboval posledních deset měsíců před jeho smrtí. Obžalovaná zubařka uvedla, že to začalo útěkem dvou žen, které se Šifferem několik let žily.

V den, kdy utekly, musela Magdalena dle její výpovědi k Šifferovi přijet domů a tam ji poprvé znásilnil. „Skončilo to tím, že mě zmlátil, řekl mi hnusná špinavá ku**o, nefunguješ, nefunguje to. Potom mě vyhodil. Měla jsem pocit, že mě znásilnil otec,“ vypověděla.

Šiffer v následujících týdnech a měsících začal prověřovat, zda nikdy předtím neměla poměr s mužem.

„Mlátil mě stále do jednoho místa. Někdy jsem si už přála, aby ta rána byla poslední. Zažívala jsem momenty, kdy to trvalo celou noc. Znamenalo to, že jsem nemohla tři dny do práce, sebral mi telefon, zamknul mě v bytě, dokud jsme nějakou věc nedořešili, tak jsem tam musela být. Když jsme došli k nějakému závěru, který mu vyhovoval, přikázal mi, abych to napsala na papír a podepsala vlastní krví. Že jeho kolegové to prověří, zda je to pravda,“ popsala.

PŘÍPAD KUTNOHORSKÉ SETKY Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a důchodkyně Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda Šiffera v noci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obě ženy stojí před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. Státní zástupkyně ženám navrhuje tresty od 12 do 16 let vězení. U soudu vyšlo najevo, že usmrcený padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Jednání soudu jsou aktuálně rozplánovaná až do března. Tři měsíce před úmrtím Šiffera ve společenství zemřeli dva muži. Oběma případy se stále zabývá policie. V souvislosti s úmrtím, ke kterému došlo v okolí hradu Český Šternberk již obvinila šest lidí z nejbližšího okruhu Šifferových stoupenců.