Jsme na prahu krize. Češi už šetří na zlozvycích a úspornější budou i Vánoce, očekává sociolog

Na výdajích spojených s Vánocemi šetří Češi, až když není zbytí, říká sociolog Martin Straka z výzkumné agentury Ipsos: „Na Vánoce si vždy nějak našetříme. Přesto současná krize se zvyšujícími se cenami tyto svátky ovlivní, i když jsou jinak pro nás posvátné. Letos to bude klid před bouří.“ Praha 11:30 27. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedna třetina populace si o Vánocích nejspíš něco odepře, očekává Martin Straka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Čtvrtina českých domácností dnes žije na dluh, upozorňuje sociolog v pořadu Finančák Radia Wave.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Vánoce jsou pro Čechy posvátné, ale významná část populace k nim letos přistoupí obezřetněji,“ říká o letošních svátcích sociolog Michal Straka. Poslechněte si celý rozhovor ve Finančáku

„Pro ně to budou výrazně úspornější Vánoce. Jedna třetina populace si nejspíš trochu něco odepře, třeba nepůjde tolikrát o svátcích do restaurace nebo sáhne do rezerv. A část lidí má stále pocit, že se jich krize tolik nedotýká,“ shrnuje Straka.

Přesto už většina populace šetří. „Víme, že asi 80 procent lidí dnes šetří na tom, co považuje za nadstandard. Někdo si odřekne zahraniční dovolenou a jede po Česku, někdo odloží nákup auta nebo vybavení domácnosti,“ tvrdí sociolog.

Martin Straka, sociolog | Foto: Tomáš Berný | Zdroj: Český rozhlas

„Šetříme do zásoby a je to logické a docela i zodpovědné chování. Bohužel to má sekundární efekt, který nemají rádi národohospodáři. Ti vidí zpomalení spotřeby,“ přibližuje Straka.

Hned poté šetří Češi na volnočasových aktivitách – na útratách v restauraci i nebo v kinech. „Zejména ta část populace, která je na tom hodně špatně, šetří i na kroužcích pro děti, i když to stálo třeba jenom 3 tisíce korun ročně.“

Úspory začínají podle Straky hledat Češi i v případě zlozvyků, třeba alkoholu a cigaret:

Prokop: Není třeba domácnosti tolik poučovat o počtu svetrů. Spíš jim umožnit inovovat a zateplit bydlení Číst článek

„Neznamená to, že by přestali pít a kouřit, ale třeba přecházejí na levnější značky nebo místo jedné krabičky denně vykouří polovinu. Pokud čtvrtina populace hospodaří s nulou nebo si musí půjčovat a zároveň má nějaké závazky, tak teď už musí říznout i do této spotřeby.“

Častěji než dříve lidé kupují levnější značky potravin a poohlížejí se po slevách. „Tohle se bude týkat i Vánoc, určitě toho spotřebujeme méně než před rokem. Budeme také méně plýtvat a vyhazovat,“ očekává sociolog a dodává, že letos zřejmě poklesne i objem půjčených peněz na vánoční výdaje.

Na prahu krize

Česko stojí na začátku krize, věří sociolog Straka. „Z našich dat víme, že 78 procent domácností už začalo šetřit na energiích. Kontrolují zhasínání, snížili vytápěnou teplotu o jeden až dva stupně. Řada domácností vzala nastupující krizi jako poslední důvod, proč vyměnit spotřebiče za méně energeticky náročné. Dramaticky stoupl zájem o fotovoltaiku nebo tepelná čerpadla,“ přibližuje.

Češi chtějí letos šetřit na vánočních dárcích, vyplývá z průzkumu. Desetina z nich je nehodlá kupovat vůbec Číst článek

Kromě tradičně ohrožených skupin, jako jsou samoživitelky a senioři, se v problémech ocitly mladé rodiny. „Často mají hypotéku, ta zdražila stejně jako energie. Také měli často hodně závazků a spotřebitelských půjček, protože s dětmi jsou ty výdaje velké,“ upozorňuje sociolog.

Tyto výdaje ale nemohou mladé rodiny umenšit, prostor pro šetření tak mají poměrně malý, dodává Straka s tím, že v příštím roce části domácností skončí fixace na hypotéky a energie. Rostou také ceny nájmů.

„Je to tikající bomba. Myslím, že právě proto už teď šetříme do zásoby, protože náklady ještě porostou. Velké položky v rozpočtech se u mnoha z nás mohou ještě znásobit. To přináší nejistotu,“ varuje a dodává:

„Také vidíme, že méně zodpovědně se začínají chovat lidé, kterým už se zálohy na energie zvedly třeba o 30 procent. Mají pocit, že to už je ono. Ale dopad krize ještě přijde a energie ještě zdraží.“

Poslechněte si celý rozhovor.