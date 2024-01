Vrchní soud vydal do USA Inda obviněného z plánování vraždy. Nutný je souhlas ministra Blažka

Pražský vrchní soud souhlasil s vydáním indického občana Nikhila Gupty do USA, kde čelí obvinění ze spiknutí s cílem zavraždit vůdce sikhských separatistů v New Yorku. Uvedl to ve čtvrtek server Seznam Zprávy s odkazem na justiční databázi infosoud. Pro vydání je potřebný ještě souhlas ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Praha 13:26 11. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při výslechu v Česku se Gupta bránil i tím, že 100 tisíc dolarů, které měl za vraždu zaplatit, ani nemá (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Gupta byl zadržen v červnu v Praze na základě americko-české extradiční smlouvy. Nyní je podle serveru v pražské pankrácké věznici. Vrchní soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně v tomto týdnu v neveřejném jednání, píše server.

„Nemáme zatím potvrzeno, že bylo usnesení doručeno všem procesním stranám, z toho důvodu nemůžeme blíže rozhodnutí komentovat,“ uvedla mluvčí pražského vrchního soudu Kateřina Kolářová.

Guptovi hrozí za čin, z něhož je obviněn, až 20 let vězení. Po příletu do Česka odmítl, že je zapleten do něčeho, co stojí v obvinění. Podle serveru Gupta tvrdí, že si ho americká policie s někým spletla.

„Nyní, po rozhovoru se svým obhájcem, jsem zjistil, že nejsem stejnou osobou, po které Spojené sáty pátrají,“ napsal Gupta do dopisu, který poslal Městskému státní zastupitelství v Praze.

Při výslechu v Česku se Gupta bránil i tím, že 100 tisíc dolarů, které měl za vraždu zaplatit, ani nemá. Prvoinstanční pražský městský soud ale na konci listopadu uvedl, že extradiční materiály jsou úplné a identifikace Gupty je jednoznačná.

Indický nejvyšší soud minulý týden odmítl žádost podanou Guptovým jménem, aby zasáhl v jeho prospěch. Podle soudu jde o citlivý případ a je na indické vládě, aby se rozhodla, zda bude v případu intervenovat, informoval zpravodajský server BBC News.

Zmařený atentát

Indický list The Hindu před nynější návštěvou českého premiéra Petra Fialy (ODS) v Indii napsal, že věc by mohla být předmětem rozhovorů indických představitelů s Fialou.

Newyorská prokuratura v listopadu uvedla, že Gupta organizoval atentát na amerického občana indického původu, který se veřejně zasazoval o vytvoření svrchovaného státu sikhů.

Atentát se podařilo zmařit. Guptu podle amerických úřadů najal nejmenovaný indický vládní zaměstnanec, který měl na starosti bezpečnostní a zpravodajské záležitosti.

České úřady podle prokurátora Guptu zadržely 30. června. Kdo byl cílem útoku, americká prokuratura neupřesnila. Američtí činitelé ale uvedli, že šlo o sikhského předáka Gurpatwanta Singha Pannuna, americko-kanadského občana, kterého indická vláda považuje za teroristu.