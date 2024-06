Vydatné deště zaplavily trať u Plzně, na koleje spadl strom. Na Královéhradecku měli hasiči přes 50 zásahů

Vydatné deště zastavily v neděli odpoledne provoz na železnici mezi Plzní a Starým Plzencem na trati do Strakonic. Trať je zaplavená, sesunula se půda a na koleje spadl strom, uvedly České dráhy. V úseku mezi stanicemi Nezvěstice a Plzeň hlavní nádraží nejde podle Českých drah zajistit náhradní dopravu. Na většině území Česka platí výstraha před bouřkami provázené přívalovým deštěm či menšími kroupami. Plzeň/Hradec Králové 19:18 2. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeň varuje občany, aby se nezdržovali v těsné blízkosti řeky, která se místy vylévá do krajiny | Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Podle mluvčího drážních hasičů Martina Kavky by se provoz mohl obnovit v úterý 4. června, dráhy později uvedly jako termín obnovení provozu 14.00 v pondělí 3. června.

„Na trati 191 mezi Plzní a Starým Plzencem došlo k podmáčení a sesutí svahu a pádu stromu na trať. Provoz je zastaven. Odhad závalu je cca patnáctkrát pět krát 0,8 metru, cca 36 metrů krychlových. Správa tratí na místo povolá techniku na odbagrování sesuvu. Předpoklad obnovení provozu je v úterý 4. června,“ uvedl Kavka.

U libereckého zámeckého parku zranil blesk 18 lidí včetně dětí. Všichni už jsou v nemocnici Číst článek

Omezený provoz

Voda podle něj dočasně zastavila provoz na železnici také v úseku Domažlice – Kdyně, kde zaplavila přejezd. Dočasně byl podle Českých drah omezen provoz také v Dobřanech, kde Radbuza částečně zaplavila stanici. Od 16.15 je provoz obnoven sníženou rychlostí.

Plzeň varuje občany, aby se nezdržovali v těsné blízkosti řeky, která se místy vylévá do krajiny. Rozvodněná řeka tam odpoledne uvěznila asi pětatřicetiletého muže uprostřed toku ve Štěnovicích u Plzně. „Nebylo možné se k němu dostat jiným způsobem než aktivovat vrtulník Letecké záchranné služby Líně s lezcem a vyzvednout muže pomocí podvěsu,“ řekla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Hasiči mají v kraji přes 60 výjezdů technické pomoci, zhruba polovinu v okrese Plzeň-město. Nejčastěji čerpají vodu, uvolňují ucpané propustky a mosty a likvidují popadané stromy. Kvůli vodě jsou zavřené například silnice první třídy I/20 v Losiné u Plzně. U kruhového objezdu vlivem deště stekla voda z pole.

Většinu Česka zasáhnou odpoledne bouřky, ojediněle budou i silné. Provázet je bude přívalový déšť Číst článek

Přes 50 zásahů měli hasiči na Královéhradecku, další pak na Náchodsku a Rychnovsku, vyplynulo z informací na jejich webu. Na většině území Česka platí výstraha před bouřkami provázené přívalovým deštěm či menšími kroupami. Varování meteorologů před jejich výskytem platí pro celou republiku s výjimkou Moravskoslezského a Zlínského kraje a jižní poloviny Olomouckého kraje.

Podobné počasí má být i v pondělí, a to oblačno až zataženo, místy, během dne na většině území přeháňky nebo občasný déšť, místy bouřky, ojediněle silné. V pondělí později večer od severozápadu budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty budou do 22 stupňů Celsia, na horách do 16 stupňů.