Rusové se od 25. října do Česka nedostanou. ‚Masakry na Ukrajině vyžadují další krok,‘ souhlasí analytik

Ruským občanům s platným schengenským vízem, které vydal jakýkoliv členský stát Evropské unie, bude do Česka odepřen vstup. A to od 25. října. Informoval o tom ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Za symbolické gesto označil toto rozhodnutí vlády bezpečnostní analytik a bývalý diplomat Jiří Schneider v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Jak významné je rozhodnutí vlády a jaké bude mít konkrétní dopady?

Myslím, že je to symbolické gesto. Je to důležité v situaci, kdy Evropská unie není jednotná a některé členské státy ruským občanům stále vydávají víza. Týká se to zemí v schengenském prostoru, a tak Rusové můžou cestovat po celém území.

Po pozemních hranicích se tomu nedá zabránit, ale dá se vyhlásit zákaz. Tím pádem si ruští občané nemohou být jisti, jestli hranice do České republiky překročí. Je to politická záležitost. Přidáváme se k zemím, které tento krok udělaly – k Polsku, baltským zemím a Finsku. Dáváme tím najevo, že se záležitost netýká jen zemí, které s Ruskem sousedí.

Eskalace války na Ukrajině je tak velká, že vyžaduje další krok. Nemůžeme se tvářit, že se nic neděje a že občané země, která masakruje na Ukrajině, můžou volně cestovat.

Měly by být státy evropské sedmadvacítky jednotné a zavést stejné opatření? Opatření by měla být sjednocována. Solidarita, která je základní silou Evropské unie, by tu být měla. Někteří říkají, že s Ruskem nemáme šanci. Není to pravda. Ve všech situacích, kdy jsme byli sjednoceni, jsme s Ruskem byli schopni vyjednávat nebo vytvářet tlak, takže to význam mám.

Otvírá to citlivou otázku, co s ruskými občany, kteří by si vstup do bezpečné a svobodné země zasloužili, protože se staví proti režimu… Otázku udělování humanitárních víz a politického azylu. I v tom by Evropská unie měla být jednotná. V tom je ještě dále než u jednoty ve vydávání turistických víz.

Kdyby se časem o takovém opatření jednalo na celoevropské úrovni, dokázal byste odhadnout, které státy by byly pro a které proti?

Myslím, že nakonec by se dosáhlo nějakého kompromisu. Když se jedná, tak se nikdy nedosáhne absolutního řešení.

Vidíme to u sankcí, úlev, na balíčcích... Vždy se jedná o výrazný kompromis, který ale bude vyhovovat všem. To stejné platí u vízové politiky, akorát že zde Evropská unie nemá nastavený stejný mechanismus jako u sankcí. Zatím je to výhradně záležitost jednotlivých členských zemí.

Pokud by se na opatření státy Evropské unie shodly, dotklo by se nějak ruských občanů? Mohlo by změnit jejich názor na vnímání politiky Kremlu?

Změna názoru je ve vydávání víz a vízové politice rezolutní, ale otvírá to otázku, jak se zachovat vůči lidem, kteří jsou proti krvavé politice, kterou moskevský režim provádí. Nad tak vážnou otázkou se musíme zamyslet.

Jsem rád, že se včera nevyhlásilo jen toto opatření, ale mluvilo se také o otevřených programech pro studenty z ohrožených zemí: třeba i pro Rusy, kteří jsou ohroženi režimem. To je dobře. Nemůžeme jen provádět restrikce a tvářit se, že se nás osud lidí, kteří odporují Putinovu režimu, netýká.