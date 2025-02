Výdejní boxy v historickém centru města? Litomyšl se jim brání, chce je jen u obchodů a na parkovištích

Litomyšl usiluje o to, aby v historických částech města nebyly žádné výdejní boxy. Radnice chce, aby byly boxy pouze u nákupních center a velkých parkovišť. K regulaci proto využívá tržní řád a výklad ministerstva průmyslu a obchodu, který boxy považuje za prodejní místa. S tím ale nesouhlasí například jeden z největších provozovatelů výdejních boxů, společnost Alza. Litomyšl 12:48 19. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Litomyšl nechce povolit výdejní boxy v historickém centru (ilustrační foto) | Foto: Marko Erd / Petit Press | Zdroj: Profimedia

V litomyšlské Havlíčkově ulici původně chtěla nejmenovaná firma umístit výdejní box, nakonec se ale město s majitelem dohodlo, že zde stát nebude.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Litomyšl nechce povolit výdejní boxy v historickém centru. Chce je proto regulovat pomocí tržního řádu

„Vedení města zde umístění výdejního boxu nedoporučilo, a to z toho důvodu, že tu není dostatek parkovacích míst, takže by určitým způsobem komplikoval dopravu. Navíc je to velmi blízko historického centra města a náměstí,“ vysvětluje pro Český rozhlas Pardubice mluvčí litomyšlské radnice Petra Jiráňová.

Pokud by se výdejní boxy objevily na nevhodném místě, radnice by s odvoláním na tržní řád mohla vymáhat jejich odstranění. S tím ale nesouhlasí jeden z největších provozovatelů výdejních boxů.

3:04 Najít poštovní schránku může být problém. V Královéhradeckém kraji v posledních letech ubývají Číst článek

„Podle ustanovení paragrafu 18, odstavec 1 živnostenského zákona lze tržním řádem vymezit místa pro nabídku a prodej zboží a pro nabídku a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu. Nicméně AlzaBox slouží pouze výdeji, nikoliv k nabídce a prodeji zboží ani pro nabídku a poskytování služeb,“ popsala mluvčí společnosti Alza Eliška Čeřovská.

Společnost je ale otevřená dalším jednáním, která povedou ke spokojenosti obou stran. „Věříme, že najdeme řešení, které umožní zachovat komfortní doručování zásilek obyvatelům Litomyšle, aniž by byl negativně ovlivněn například vzhled historických částí města,“ doplnila mluvčí Čeřovská.

Zapadnutí do krajiny

Výdejní boxy v historických částech města by se nelíbily ani paní Jitce, dokáže si je ale představit v jiné podobě: „Boxy vůbec nemusí vypadat tak, jak vypadají teď. Dají se udělat i tak, aby vypadaly líp. Myslím si, že už jsem to i viděla v nějakém článku, že to třeba barvili na zeleno, aby to víc zapadlo do krajiny nebo do místa, kde se to nachází.“

3:52 ‚Vyřešte si to v Dubaji.‘ Některé e-shopy se vydávají za ověřené obchody, přitom přeprodávají zboží z Číny Číst článek

Například na Smetanově náměstí litomyšlská radnice upřednostňuje výdejní místa v prodejnách a dalších podnicích. Celkový vzhled historického jádra si Litomyšl chrání dlouhodobě.

„Město Litomyšl se snaží regulovat i reklamu v historickém centru a zejména třeba rozmístění zboží prodejců na podloubí. To všechno je u nás také regulováno tržním řádem,“ dodává mluvčí radnice Petra Jiráňová.

Litomyšlská radnice usiluje o to, aby výdejní boxy byly hlavně u nákupních center, kde je i dostatek parkovacích míst. Podle Jiráňové je Litomyšl navíc městem malých vzdáleností a výdejní boxy s nepřetržitým provozem jsou tak dostupné v průběhu několika málo minut. Umístění nových boxů ale bude zřejmě předmětem dalších jednání. Společnost Alza například nesouhlasí s regulací boxů na soukromých pozemcích.