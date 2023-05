Vydělávají na bratrově příběhu, říká sestra zesnulého veterána. Ve sporu s nadací se jí zastala armáda

Jiřina a Petra Schamsovy, matka a sestra zesnulého veterána Jiřího Schamse se od jeho smrti v roce 2015 snaží, aby Nadační fond REGI Base I a jeho sesterské organizace podnikatele Hynka Čecha přestaly ve svém názvu používat Jiřího přezdívku „Regi“. Schams původně s fondem spolupracoval, později se s ním ale rozešel. Ve čtvrtek obě ženy podpořila armáda, když se od Čecha a jeho aktivit distancovala. Rozhovor Praha 16:00 6. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Způsob, jakým se veterán Jiří Schams vyrovnal se svým zraněním, byl pro mnoho lidí vzorem a inspirací (2011) | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

Společně s matkou jste v úterý vydaly na sociální síti Facebook prohlášení, ve kterém uvádíte, že nijak vědomě nespolupracujete s nadací REGI Base, která se zaměřuje na pomoc veteránům z řad vojáků, policistů a hasičů. Proč?

Problém s nadací REGI Base a s panem (Hynkem) Čechem (spoluzakladatel nadace, pozn. red.) trvá už dlouho, prakticky od té chvíle, kdy se můj bratr Jiří Schams od nadace v červnu 2014, tuším, distancoval. Přerušil s nimi spolupráci.

Nadace dál bratrovo jméno, jeho přezdívku a také jeho příběh používá. Na jeho jméně a příběhu i přes přání bratra i naše stále vydělává peníze, o kterých nevíme přesně, jak je používají.

Jiří Schams Voják Jiří Schams, který měl přezdívku Regi, byl příslušníkem Útvaru speciálních operací Vojenské policie české armády. V roce 2008 na misi v Afghánistánu utrpěl vážná zranění, když byl při sebevražedném útoku atentátníka zasažen do hlavy střepinou, která mu poškodila mozek. Schams prodělal několik operací, zůstal na invalidním vozíku. S Hynkem Čechem v začátcích jeho nadačního fondu spolupracoval, v roce 2014 od spolupráce ustoupil. V roce 2015 zemřel ve 42 letech na rakovinu.

Nadační fond REGI Base o vašem bratrovi v současnosti také chystá knihu. Víte, co v ní je?

Vůbec netušíme, co je uvnitř, protože jsme ji nedostaly k autorizaci nebo k přečtení. Nesouhlasily jsme, aby byla kniha vydána pod hlavičkou REGI Base, nepřáli jsme si tuto knihu a řekli jsme to i tomu panu spisovateli, že si nepřejeme žádnou takovou knihu napsat.

Kdybychom si to přály, tak bychom oslovily asi úplně někoho jiného. Nicméně on (knihu připravuje Libor Adam, pozn. red.) nám řekl, respektive mamince řekl, že si může psát, co chce.

Pak maminku kontaktoval pan Stanislav Gazdík (z Národního institutu pro obranu a bezpečnost, který založil Nadační fond REGI Base I, pozn. red.) s tím, že REGI Base nebude mít s knihou nic společného, nebudou na křtu, v knize nebude žádná jejich reklama ani nic jiného.

V určité euforii maminka podepsala smlouvu s tím, že výtěžek z prodeje by mohla věnovat nějaké nadaci, ideálně třeba Vojenskému fondu solidarity na válečné veterány.

Den poté se od naší známé, která jí poslala výpis z rejstříku firem, dozvěděla, že tomu tak není, že je tam napojení na REGI Base. Byla velmi rozhořčená a na základě toho už jsme opravdu byly tak zoufalé, že jsme vydaly zmiňované prohlášení.

Zveřejnily jste také dopis, ve kterém se váš bratr skrze svého právníka od nadačního fondu REGI Base sám distancoval. Proč se rozhodl spolupráci ukončit?

Přestal důvěřovat činnostem pana Hynka Čecha. Odstartovalo to víceméně to, že zjistil, že pan Čech byl trestně stíhán, a i podmínečně odsouzen na deset měsíců (Čechův podvod s rakvemi popsaly v roce 2013 Hospodářské noviny, pozn. red.).

Mluvila jste přímo s panem Čechem o vašem přání, aby přestal bratrovo jméno a příběh používat?

Ano, několikrát jsme vydaly prohlášení, že si to nepřejeme, že ani bratr si to nepřál, ale absolutně žádný respekt, úcta. Nadále pokračuje amorální chování z jejich strany.

Nově se za vás postavila armáda. Jaké další kroky chystáte?

Jsme moc rády. Jsme jim za to opravdu moc vděčné. V tuto chvíli bych nechtěla prozrazovat další kroky. Uvidíme, jak se k tomu pan Čech a REGI Base postaví. Pokud třeba budou ochotní ustoupit z používání jména a splnit bratrovo přání, tak samozřejmě budeme rády.

Stanovisko Armády České republiky ohledně Nadačního fondu REGI Base I a jeho sesterských organizací.



Distancujeme se od osob nebo organizací, které chtějí využívat válečných veteránů. Stojíme za rodinou zesnulého štábního praporčíka i.m. Jiřího Schamse, známého jako "REGI".… pic.twitter.com/8g0SAZxzeW — Armáda ČR (@ArmadaCR) May 4, 2023