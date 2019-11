Na internetu se vydával za dítě a nabízel erotické služby, zájemce pak vydíral. Chtěl víc a víc

Říkal si Kristýnka, na internetu se vydával za malou školačku. Nedělal to ale proto, aby chránil skutečné děti. Osmatřicetiletý podnikatel z Brna měl jiný plán.

Těm, kteří si s nezletilou dívkou intimnosti domlouvali, následně vyhrožoval, že když nezaplatí, udá je, že chtěli zneužít dítě. A někteří platili desítky tisíc, jiní statisíce. Dohromady mu poslali přes milion korun.

Na případu se zároveň ukázalo, kolik mužů krouží po internetu a můžou být hrozbou pro skutečné děti. Do pasti se jich chytilo více než sto.

Začalo to inzeráty na dvou specializovaných webech, v nichž Kristýnka nabízela erotické služby. „Nemohla jsem to do inzerátů napsat, ale ještě mi nebylo patnáct let. Doufám, že to není problém,“ psala pak mužům, kteří projevili zájem.

Někteří odepsali, že věk tedy rozhodně problémem je, a byli tací, kteří ji nabádali, aby takové věci nedělala. Dalším ale naopak dětský věk vyhovoval. „Bude to naše tajemství,“ psali a pokračovali v komunikaci s domnělým děvčetem.

Netušili, že si celou dobu dopisují s mužem, jenž používal šest e-mailových adres s různými dívčími jmény. Kromě Kristýnky měl dalších pět.

Vše měl vymyšleno do detailu. Když si se zájemcem vyměnil několik e-mailů a dostatečně ho navnadil, požádal ho o pár stovek, aby za ním dívka mohla přijet. To bylo důležité. Díky platbě na bankovní účet se dozvěděl jméno a příjmení odesílatele.

V tu chvíli vstoupila do hry fiktivní matka vymyšlené Kristýnky. Tvářila se, že na počítači právě odhalila komunikaci své dcery, a vynadala muži, o čem že si to píše s jejím dítětem. Vyhrožovala, že vše oznámí mužově manželce, příbuzným a hlavně policii, pokud dotyčný nezaplatí.

Smlouva o mlčenlivosti

I rozezlenou matkou byl ve skutečnosti podvodník. Psal si s muži nejen ze svého domova v Brně, ale i z exotické dovolené na ostrově Mauricius. Výhrůžku podpořil tím, že znal jména a příjmení vydíraných mužů. Od některých měl dokonce portrétové fotografie, které vymyšlené dívence posílali, aby je na plánované schůzce poznala.

Od někoho chtěl deset tisíc,od jiného statisíce. A mnozí platili. Třeba muž z Prahy poslal ve třech splátkách přes 200 tisíc korun. Podle informací Radiožurnálu si na to dokonce musel vzít úvěr. Podvodník mu, stejně jako ostatním, jménem dívčiny matky na oplátku vystavil smlouvu o mlčenlivosti, v níž sliboval, že když dostane peníze, nechá si všechno pro sebe.

Vydíraní muži neměli zájem se obracet na policii. Nechtěli riskovat ostudu a policejní výslech, neboť věděli, že při komunikaci s dítětem sami dělali něco, co by neměli. Ani je nenapadlo, že si ve skutečnosti nepsali s dítětem a jeho matkou.

Vypadalo to, že muž vymyslel dokonalý plán. A zpočátku mu to také vycházelo, kdyby ovšem nechtěl víc. Po jednom z vydíraných, který už zaplatil, chtěl další peníze. Jenže ten víc neměl a nakonec přeci jen šel na policii.

Až osm let vězení

Kriminalisté detailně zdokumentovali tříměsíční období od 15. března do 22. června 2017 a zjistili, že od deseti mužů vylákal více než milion korun. Vyšetřovatelé jsou ale podle informací Radiožurnálu přesvědčeni, že komunikace trvala delší dobu a že obětí může být mnohem víc. A tudíž může být vyšší i celková škoda.

„Muž byl obviněn z vydírání a hrozí mu vězení na dva až osm let,“ řekl Radiožurnálu státní zástupce ze státního zastupitelství Brno-venkov Michal Jílovec, jenž má případ na starosti.

Jak dotyčný přišel na tak důmyslný plán a proč zvolil právě dětskou návnadu, není jasné. Reportér Radiožurnálu s ním chtěl promluvit, muž ale nabídku rozhovoru odmítl. „Netoužím po publicitě,“ vzkázal po svém advokátovi Richardu Frommerovi. Kriminalistům ale vše přiznal a řekl, že peníze získané vydíráním již utratil. Za pár týdnů půjde před soud.

Vyšetřované jsou však i jeho oběti. Celou dobu se totiž tito muži domnívali, že komunikují se skutečným dítětem, byli ochotní se s ním sejít a mít s ním pohlavní styk, čímž sami porušili zákon. A nejen oni.

Podmínka pro vydírané

Během vyšetřování se mimo jiné přišlo na to, že mužů, kteří „dívce“ psali intimnosti, bylo mnohem víc. „Přes sto,“ říká státní zástupce Jílovec. „Navazovali nedovolený kontakt s dítětem, přestože věděli, kolik mu je let,“ dodal.

Protože však nešlo o skutečnou školačku, což ovšem dotyční nevěděli, jsou podezřelí z pokusu o nedovolený kontakt. V úvahu podle Jílovce přichází i další trestný čin – svádění k pohlavnímu styku.

Některé muže podnikatel nevydíral, protože o nich neměl tolik informací. Jiní odepsali, ať je klidně udá, že nezaplatí nic.

Všech více než sto mužů, kteří naletěli na falešnou dívčinu identitu, policisté vyšetřovali jednotlivě a samostatně. Někteří už byli potrestaní, jiné to teprve čeká. „Někteří mají bohatou trestní minulost mravnostního charakteru,“ podotkl Jílovec.

Například v Praze jich policisté vyšetřovali zhruba třicet. „Prověřované osoby byly napříč sociálním spektrem - byli to jednatelé velkých společností, dělníci, úředníci ve státních organizacích. Byl mezi nimi i jeden herec,“ přiblížil Radomil Filek z pražského policejního oddělení informační kriminality, který na případu pracoval. Konkrétní být nechtěl.

Před soudem nakonec skončila zhruba polovina obviněných a všichni dostali podmínky. Mezi nimi i jeden, který byl za to samé právě v podmínce, soud mu ji po tomto případu jen prodloužil.

Další podezřelí jsou z Brna, Ostravy, Olomouce, jižních Čech, Ústeckého, Karlovarského, Libereckého kraje a dalších koutů republiky.

Anonymita přitahuje dravce

Žádná policejní statistika počtu mravnostních zločinů páchaných na dětech na internetu neexistuje. Že anonymita internetu přitahuje sexuální dravce, kteří jsou hrozbou pro skutečné děti, však dokazují některé zveřejněné případy.

Před pár dny policie dopadla 27letého muže ze středních Čech, který na sociálních sítích obtěžoval školačky a od více než stovky z nich vymámil choulostivé fotky. Chování na sociálních sítích dokumentují i zkušenosti novinářů, kteří se vydávají za děti.

Za pár měsíců vstoupí do kin dokumentární film Víta Klusáka V síti, kde figurantky předstírají školačky a zjišťují, jaký hon prožívají skutečné děti. I reportér Radiožurnálu se vydával za 13letou dívku, vytvořil si falešné profily a zakusil, jak se na ni na sociálních sítích xchat a Lidé.cz „vrhali“ muži, posílali jí oplzlé vzkazy, pornografická videa, odkazy na dětské porno a dokonce nabídky na zhlédnutí zoofilních snímků.

A také návrhy na rande. Jeden z mužů tuto třináctiletou „dívku“ dokonce vylákal na schůzku, překročil pomyslnou linii virtuálního světa fantazií a sešel se s ní. Policie ho obvinila z navazování nedovoleného kontaktu s dítětem a po prozkoumání jeho notebooku i z ohrožování výchovy dítěte, z výroby a držení dětské pornografie a zneužití dítěte k výrobě pornografie. Hrozí mu až pět let ve vězení.