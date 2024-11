Vydírání, loupež, omezování osobní svobody. Policie obvinila provozovatele nelegálních billboardů

Policie obvinila podnikatele Antona Fischera a jeho syna Olivera Fischera z vydírání, loupeže, výtržnictví a omezování osobní svobody. Z vydírání policisté obvinili i jejich společníka Tomáše Plánského. Vyšetřovatelé muže viní z fyzických útoků a zastrašování aktivistů, úředníků i politiků, kteří vystupují proti jejich nelegálnímu podnikání s billboardy. Praha/České Budějovice 8:25 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českobudějovický podnikatel Anton Fischer pronajímá stovky nelegálních billboardů po celém Česku | Foto: Vojtěch Gavriněv | Zdroj: Český rozhlas

Českobudějovický podnikatel Anton Fischer pronajímá stovky nelegálních billboardů po celé České republice. Kovové konstrukce stojí v ochranném pásmu silnic, někdy jen pár desítek centimetrů od vozovky. Stojí tam bez povolení úřadů a bez smlouvy s majitelem pozemku. V zemi je drží jen tenké kovové tyče, takže poutače čas od času povalí vítr.

1:46 ‚Chráníme úředníky.‘ České Budějovice si na odstranění nelegálních billboardů raději našly firmu Číst článek

Proti nelegálním billboardům čím dál častěji vystupují aktivisté, kterým vadí zaplevelení veřejného prostoru, starostové obcí, na jejichž pozemcích Fischer billboardy staví, i radní a úředníci, kteří mají odstraňování nelegálních konstrukcí v popisu práce.

Českobudějovická kriminálka poslední rok vyšetřovala, jak Fischer a jeho nejbližší spolupracovníci na tyto lidi útočí a zastrašují je. Na začátku listopadu policie vznesla obvinění, se kterým měl nyní Radiožurnál příležitost se seznámit. Jako první o tom informoval Deník N. Anton Fischer a Tomáš Plánský vinu odmítají, Oliver Fischer na žádost o reakci nereagoval.

Jeden škrtil, druhý prohledával kapsy

Na konci ledna 2023, několik hodin po setmění, se osmadvacetiletý Jan Vavřín vydal ke kruhovému objezdu v Jesenici na okraji Prahy. Měl v plánu společně s Janem Blamákem, se kterým se seznámil v internetové skupině odpůrců nelegální reklamy, strhnout načerno postavený billboard. Když ale společně vytáhli ze země kovové kolíky a billboard spadl na zem, ze tmy se vyřítili dva muži a vrhli se na Vavřína.

„Ačkoliv se tímto jednáním Jan Vavřín nedopustil žádného trestného činu, Anton Fischer a Oliver Fischer Jana Vavřína bez právního důvodu zadrželi tak, že mu zezadu podrazili nohy, až upadl obličejem na zem, na zemi mu zaklekli zezadu kolenem na hrudník a předloktím paže jej škrtili takovou intenzitou, že nemohl dýchat, při tomto jej minimálně dvakrát udeřili pěstí do obličeje, čímž mu způsobili oděrky v obličeji a tržnou ránu rtu a takto jej ve škrcení drželi vleže na zemi nejméně pět minut až do příjezdu hlídky Policie ČR,“ popsali policisté v usnesení o zahájení trestního stíhání.

Ukázalo se, že Jan Blamák je ve skutečnosti Tomáš Plánský. Vrstevník a kamarád Olivera Fischera, který v posledních letech sehrál důležitou roli v rodinném byznysu Fischerových. Mimo jiné vystupoval jako jednatel či majitel některých firem založených Antonem Fischerem. Vavřína ten večer Plánský vylákal, aby ho Fischerové mohli „zadržet“. Policie je kvůli tomu viní z výtržnictví.

Fischerův byznys s nelegálními billboardy Anton Fischer používá jednoduchý trik, jak obejít zákon. Když úřad rozhodne o odstranění nelegálně umístěného billboardu, Fischerem najatí muži poutač přesunou na vedlejší pozemek. Často je to jen několik metrů. Úřednické kolečko, trvající několik měsíců, kvůli tomu ale začíná nanovo. Aby se vyhnul odpovědnosti, Fischer billboardy pronajímá přes schránkové firmy napsané na bílé koně.

Podobným způsobem Fischerovi zaútočili i na další lidi, kteří se rozhodli s nelegální reklamou zatočit mimo režii úřadů. Když na některých místech začaly plakáty z nelegálních billboardů pravidelně mizet, ukryli do nich sledovací zařízení. Potom hlídkovali v okolí a čekali na příležitost, kdy budou moct „zasáhnout“.

Patrik Zandl, místostarosta Brandýsa nad Labem, stačil v únoru 2022 z kovové konstrukce nelegálního billboardu odříznout reklamní plachtu a doběhnout s ní ke kontejneru s tříděným odpadem, než ho Anton a Oliver Fischerovi dostihli.

„Patrika Zandla bez právního důvodu zadrželi tak, že jej Anton Fischer zezadu několikrát udeřil do zad, zezadu jej kopl a začal jej zezadu škrtit předloktím paže, až Patrik Zandl upadl na zem i s kontejnerem na odpadky, kterého se držel, a zatímco jej na zemi Anton Fischer dále škrtil, Oliver Fischer mu prohledal všechny kapsy a z těchto mu vyndal všechny jeho osobní věci, mobilní telefon, kapesní nožík, kapesníky a klíče a takto jej Anton Fischer ve škrcení držel vleže na zemi až do příjezdu hlídky Policie ČR,“ zapsali vyšetřovatelé. Za tuto akci si oba Fischerové od policistů vysloužili obvinění z loupeže.

Policie v dokumentu zmiňuje i případ Adama Hromase, kterého Fischerové „zadrželi“ v roce 2022 v Čestlicích. Tento případ už ale úřady stihly vyřídit v přestupkovém řízení, a proto policie nemohla otce a syna Fischerovi v této věci stíhat, píše se v obvinění.

Vyhazovači na skautském závodě

Mnohem závažnějšího činu, konkrétně zločinu vydírání, se Fischerovi a Plánský podle policie dopustili proti mladému skautovi z Českých Budějovic a jeho matce.

2:11 Nekonečný boj s nelegálními billboardy. Usnadnit odstranění reklamních ploch má nový zákon Číst článek

Tomáš Holub, skautskou přezdívkou Sokol, delší dobu upozorňoval úřady na nelegální billboardy ve svém okolí. Když to Anton Fischer zjistil, vydal za Holubem domů. Studenta ale v jeho rodných Budějovicích nezastihl, a proto mu začal on i jeho syn Oliver psát výhružné zprávy.

„Mám info, že konkurenčním společnostem s billboardama se tvoje činění taky moc nezamlouvá, asi se s tebou budou chtít sejít (mrkající smajlík). Nicméně proč píšu: myslím si, že jako dospělý člověk víš, že akce vyvolá reakci,“ napsal Holubovi například Oliver Fischer.

„Díky svému chování a posílání výzev na dle tebe nelegální billboardy jsi si proti sobě poštval spoustu bohatých a vlivných lidí, jsou na tebe velmi ‚na*raný‘, rád bych ti s tím pomohl a uklidnil situaci,“ snažil se zase Plánský o sjednání schůzky.

Anton Fischer přidal k soukromým výhrůžným zprávám i veřejné výhrůžky na sociálních sítích. „Podl’a šepotu po meste viem, že pre jeho ďalšiu bezpečnú jazdu mu na tom kole ani prilba nepomôže. Bude eště veselo. Dúfam, že je na neho jeho mamka hrdá. Chúďa, tá to teraz zlizne za neho, keďže on je cez týždeň v Prahe,“ napsal Anton Fischer na svém facebookovém profilu.

Když se Fischerům nepovedlo Holuba osobně konfrontovat, začali psát falešné dopisy do firmy, kde Holub i jeho matka v té době pracovali. Některé byly falešně podepsané Tomášem Holubem a jiné naopak Holuba pomlouvaly, například smyšlenou historkou o tom, že sexuálně obtěžuje kolegyně.

Fischerové a Plánský ale v nátlaku na Holuba došli ještě dál. Najali partu čtyř vyhazovačů, kteří se za mladým skautským vedoucím vydali na skautský Svojsíkův závod. Shodou okolností ho ale ani tam nezastihli.

Většina z nich si u prvního výslechu na „trestnou výpravu“ nepamatovala, policisté je ale usvědčili podle lokalizace mobilních telefonů. A výpis od operátora dokázal, že v tu dobu intenzivně komunikovali s Antonem Fischerem, Oliverem Fischerem i Tomášem Plánským. U druhého výslechu už si někteří z nich akci vybavili.

Nakonec Fischerovi s Plánským uspořádali doslova hon na Holubovu matku. Pronásledovali ji v autě po městě, do práce i před rodinný dům. S pomocí dalších dvou najatých lidí nakonec před jejím domem i v místě zaměstnání postavili vlek s velkým transparentem, na němž byla fotka Tomáše Holuba a jeho matky, jeho telefonní číslo a dehonestující nápisy. Stejná slova pouštěli také z amplionu.

2:26 Bojoval proti billboardům, tak mu přistavili jeden s jeho fotografií před dům. ‚Nátlaková akce,‘ hodnotí Číst článek

„Čímž donutili (Holubovu matku), kterou navozená situace silně negativně rozrušila a vyvolala v ní nežádoucí stres a napětí, aby se telefonicky spojila se synem Tomášem Holubem a následně hovor předala Oliveru Fischerovi, kdy Tomáš Holub byl tímto způsobem proti své vůli donucen slíbit, že zanechá svých aktivit směřujících k odstraňování nelegálně umisťovaných reklamních billboardů,“ napsali do spisu vyšetřovatelé.

‚Na radnici jsi skončil!‘

Policisté zmapovali ještě několik dalších případů vydírání. Otec i syn Fischerové křičeli na úřednici českobudějovického magistrátu, která dohlížela na odklízení nelegálního billboardu přímo ve městě. Vyhrožovali jí, že přijde o místo, a nadávali jí, napsali policisté do obvinění. Autem najeli na povalený billboard, aby ho zaměstnanci města nemohli odvézt.

Podobnou taktiku vyzkoušeli na starostu středočeských Radonic Stanislava Němce, který nechal odvézt nelegální billboard povalený větrem. V noci přijeli ke starostovi domů s rozsvíceným majáčkem, oblečení v tmavých kombinézách zásahových jednotek se žlutými nápisy Security.

Starostu donutili vyjít před dům, kde mu svítili čelovkou do očí a výhrůžkami, že „na radnici skončil“, se ho snažili přesvědčit, aby jim billboard uložený v obecní deponii okamžitě vydal. Krátce poté, uprostřed noci, se Fischerové s Plánským vydali do areálu soukromé farmy starosty Němce, kde chtěli zabavený billboard hledat. Na ostrahu, která je do areálu odmítla vpustit, zavolali policii. A starosta se tak musel vydat za nimi.

„Když na místo přijížděl svým vozidlem, na kapotu naskočil Tomáš Plánský, následně spadl na zem a předstíral poranění s tím, že mu jej způsobil Němec, když toto však bylo následně vyloučeno pracovníky zdravotnické záchranné služby, kteří se na místo dostavili,“ napsali do spisu vyšetřovatelé.

2:32 Jak znehodnotit nelegální billboard? Po vyhrožování v Líšově vyzývají jihočeští politici ke změně pravidel Číst článek

Fischer si troufnul i na politiky z domovských Českých Budějovic. Zastupiteli Janu Mádlovi a náměstkovi primátorky Michalu Šebkovi podle policie vyhrožoval, že je politicky a společensky zdiskredituje, pokud nepřestanou vystupovat proti jejich nelegálním aktivitám.

Anton Fischer veškerá obvinění odmítl. „Nesouhlasím se způsobem, jakým bylo vznesené obvinění, respektive na základě kým připravených podkladů. Protože je to všechno spojené přímo s činností billboardových aktivistů. Připravoval to jeden z nich, který byl také námi chycený, pravomocně odsouzený a tak dále. ... V podstatě jen policii zneužili jako prostředek, který se jim v tomto hodil,“ řekl Radiožurnálu. V minulosti už byl Fischer jednou za vydírání potrestaný. Soud mu také na několik let zakázal podnikat.

Vinu odmítl i Plánský, kterého policie viní z vydírání starosty Němce a aktivisty Holuba a jeho matky.

„Za sebe můžu říct, že to odmítám. Věci, které tam jsou, nejsou založené na pravdě a já mám spousty důkazů, které mé tvrzení potvrzují. A teď už je jenom na orgánech činných v trestním řízení, aby o tom rozhodly, ale já pevně věřím, že stále v tomhle státě existují i spravedlivé soudy,“ řekl Plánský.