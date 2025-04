Vydírání Součka? ‚Radní jsou znepokojeni, chtějí to od něj vysvětlit,‘ říká šéf Rady ČT

Občanské iniciativy, včetně uskupení Milion chvilek, vyzvaly radu České televize (ČT) k odvolání generálního ředitele České televize Jana Součka. Svým jednáním podle nich destabilizoval televizi a snížil důvěru ve vedení ČT. „Jsem trochu rozpačitý z toho (Součkova) mediálního vystupování. Členové rady mi volají, jak je možné, že s námi komunikuje generální ředitel přes média,“ popisuje pro Radiožurnál předseda Rady ČT Karel Novák. Rozhovor Praha 0:10 25. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Občanské iniciativy vyzvaly radu České televize k odvolání generálního ředitele České televize Jana Součka (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Vy už jste řekl, že se výzvou občanských iniciativ budete zabývat. Co to konkrétně znamená, jaký to může mít výsledek?

Tou výzvou nebo podnětem se budeme zabývat stejně jako každou jinou stížností. Je v současné době zavedená v systému a rada ji bude řešit. Za letošní rok je tam asi 140 stížností a podnětů, takže to bude v klasickém režimu.

Nepředpokládám, že by to bylo v nějakém mimořádném režimu nějakého bodu na jednání nebo tak. Ale samozřejmě nevím, zda to kolegové navrhnou. V tuto chvíli se tím budeme zabývat jako každou jinou stížností.

Podle člena rady Vlastimila Ježka je v tuhle chvíli pro odvolání ředitele Součka asi dvanáct až čtrnáct radních ze sedmnácti. Část z nich však řeší, co by nastalo po Součkově odvolání. Můžete potvrdit, že zhruba taková je teď situace v radě?

Myslím, že tyhle počty těch dvanácti až čtrnácti vychází z lidí, kteří hlasovali pro tu výtku. Ostatně můj kolega Ježek to taky připouštěl v nějakém rozhovoru, že něco jiného je udělit výtku, něco jiného je odvolat.

Ale tím nechci říkat, jestli to tak bude nebo nebude. Ale myslím si, že odvolání je něco kvalitativně jiného, než je výtka. Těžko říct, jestli je tam těch dvanáct až čtrnáct členů rady.

‚Ostrá fáze útoku na Součka‘ Jan Souček tvrdí, že výzva občanských iniciativ je snahou o destabilizaci České televize před volbami a považuje výzvu za zahájení ostré fáze útoku na něj. Také prohlásil, že řadu týdnů vzdoruje neúspěšným pokusům o vydírání. Nespokojenost s ředitelem Součkem vyjádřila nedávno i Rada České televize, která mu v březnu udělila výtky a schválila bonus jen ve výši 10 procent možného maxima.

Každopádně situace ředitele České televize je rozkolísaná. Údajně se vám hlásí už i zájemci o tuto funkci, je to tak?

Ne. Ale samozřejmě znám ta jména, která kolují. Tady máte limitní, omezené množství mediálních manažerů, takže asi není těžké si vytipovat, kdo by se tak mohl případně ucházet, pokud by došlo k nějakým způsobem ke změně na postu generálního ředitele. Říkám „pokud“ by došlo.

‚Mediální neobratnost‘

Jak si vysvětlujete tlak na ředitele Součka. Je za tím jen jeho, řekněme, neobratnost a některá sporná manažerská rozhodnutí, za která jste mu ostatně udělili výtky, nebo tam cítíte i nějaký politický tlak? Případně je to nějaká kombinace obojího?

Zcela vážně prohlašuji, že tam žádný politický tlak necítím. To prohlašuji naprosto vážně. Jsem trochu rozpačitý z toho (Součkova) mediálního vystupování. Když generální ředitel pošle dopis členům rady v úterý ve 12 a za dvě hodiny ho vidím na nějakém médiu, tak to za mě není úplně šťastný styl komunikace.

Koneckonců toho se týkal i třetí bod výtky. Nechci hodnotit, jestli je neobratný nebo ne, ale když se ptáte na tuto otázku, tak spíš je to nějaká mediální neobratnost, protože mám stížnosti od členů (rady). Volají mi, jak je možné, že s námi komunikuje generální ředitel přes média.

Dnes zjevně začíná ostrá fáze útoku na mě – bez veřejně známých motivací, zato s jasně rozdanými rolemi. Je fascinující, jak rychle se šíří jistota tam, kde chybí fakta.



Nabízím kontext: vzdoruji řadu týdnů neúspěšným pokusům o vydírání – dostal bych bonus a nebudu odvolán,… — Jan Souček (@Jan_Soucek_CT) April 24, 2025

Nemůže to vyplývat i z toho, že je tady možná nějaká nedůvěra ředitele Součka vůči radě, protože on sám mluví o vydírání. „Dostal bych bonus a nebudu odvolán, pokud propustím (moderátora) Václava Moravce a nebudu vymáhat škodu po členech rady, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali dozorčí komisi,“ píše Souček na síti X. Čtyři z těchto členů stále sedí v radě. Neměla by se v tomhle rada podívat i do svých řad.

Co se týká toho bonusu, protože on říkal, že ho vydírám prostřednictvím bonusu – není to možné udělat tak, aby mu část rady řekla: „Dostaneš bonus“. Mechanismus udělení bonusu je poměrně komplikovaný, je to takzvaně Delfskou metodou, ale nechci zabíhat do podrobností.

Ale není možné, aby čtyři, pět, šest členů rady šlo za Součkem a řeklo mu: „Dostaneš bonus, když něco.“ To prostě není možné. Pokud to někdo zkoušel, tak ten mechanismus tohle neumožňuje.

‚Dostal bych bonus, pokud propustím Moravce.‘ Šéf ČT kritizuje výzvu k jeho odvolání, rada ho prý vydírá Číst článek

Tomu rozumím, ale neznepokojuje vás třeba to, jak Souček mluví o tom určitém vydírání? Mluví o tom, že byl tlačen k tomu, aby konkrétně odvolal nějaké redaktory.

Rozumím vám. Jenom říkám, že mechanismus neumožňuje dát mu bonus za to, když něco. Takhle to nestojí. On snad říkal, že zveřejní nějaké podrobnosti, tak asi počkáme na to, co zveřejní. Jinak všechno, co se týká i třeba Václava Moravce, je projednáváno veřejně na veřejném zasedání rady.

Samozřejmě se o tom bavíme na pracovním jednání, ale třeba poslední porušení kodexu v jednom z pořadů, kde je moderátor Václav Moravec, bylo veřejné. Tam není žádný potenciál – takhle to vidím já.

Vy si nedokážete představit, že by tam byl nějaký tlak neveřejný? Bude se rada zabývat třeba tím, koho konkrétně má pan ředitel Souček na mysli? Budete se ho ptát, pokud mluví o vydírání, o koho konkrétně jde?

Odpovím konkrétně. Zaznamenal jsem dnes (ve čtvrtek) telefonáty od mých kolegů, kteří jsou tímto vyjádřením také znepokojeni a nějakým způsobem to určitě chtějí upřesnit, doptat se a tak dále.

Potenciál pro vydírání

Česká televize čeká na výsledek dovolání k soudu, které má vyjasnit, kdo má platit odškodnění členům dozorčí rady, které v rozporu se zákonem odvolala Rada ČT pod vedením Hany Lipovské, jestli to má být samotná Česká televize nebo stát. Zatím tak nerozhodla, jestli bude po členech tehdejší rady vymáhat odškodné. Jak jsem říkala, čtyři tito členové stále sedí v radě. Nemělo by se vyjasnit, jestli v tomhle případě ředitel není nějakým způsobem vydíratelný?

Ale to je právě ono. Ředitel nerozhoduje o tom, jestli se to bude vymáhat po členech nebo ne. Ředitel čeká na výsledek Nejvyššího soudu, kam se dovolal podle mě zcela správně.

26:01 168 hodin nebyl jediný pořad, který porušil kodex. Zruší Souček i Události? ptá se radní Ježek Číst článek

Nejasné právní ukotvení rady jak Českého rozhlasu, tak České televize je skutečně někdy problematické, protože se neví, jestli za to odpovídá Česká televize, nebo jestli vykonáváme státní správu, takže by za to měl odpovídat stát.

Takže s tímto postupem rada souhlasí?

Já určitě souhlasím, protože jsme tohle nejasné právní ukotvení řešili celou dobu, co jsem v radě. Ale v tuhle chvíli Jan Souček nerozhoduje o tom, jestli to bude vymáhat po členech nebo ne. Čeká na výsledek Nejvyššího soudu. Takže nevím, jaký je tam potenciál pro vydírání, když on nerozhoduje, on čeká na výsledek.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.