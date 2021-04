Výběr z médií: žadatelé o mimořádnou pomoc při covid-19 a návrat vydry říční do Krušných hor

Sobotní Mf Dnes se věnuje rekordnímu počtu lidí, kteří v březnu požádali o dávku mimořádnou okamžitou pomoc proti covid-19. Souvisí to i s povinností nosit respirátory a chirurgické roušky. Regionální deník upozorňuje na návrat chráněných vyder říčních do Krušných hor. Vydra by mohla lovit invazivní druhy. Deník Právo zase informuje o seniorech, kteří se nemohou zapojit do online formuláře k sčítání lidu. A to kvůli číslu občanského průkazu.

