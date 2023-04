Německé potravinové banky se o zboží dělí s českými. Do Prahy týdně přivezou tisíc kilogramů jídla

Špatná etiketa nebo promáčknutý obal. I to jsou důvody, proč výrobci nepošlou jinak bezproblémovou a jedlou potravinu na trh. Pokud chtějí, můžou ji darovat potravinovým bankám nebo neziskovým organizacím. V Česku to zatím není úplně rozšířená praxe, na rozdíl například od sousedního Německa. Potravinové banky tak navázaly spolupráci. Jak vypadá, zmapoval Radiožurnál. Praha/Drážďany 16:03 18. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Saská potravinová banka má své sklady vedle tramvajové točny na okraji Drážďan (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jezdím jednou za týden do Drážďan na skladiště a zpátky. Bude to nějakých 300 kilometrů cesty,“ říká řidič Serhij, který pracuje pro Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj.

Saská potravinová banka má své sklady vedle tramvajové točny na okraji Drážďan.

„Tohle všechno pojede do Prahy. Je tam pizza, mražená zelenina, jogurt s müsli, multivitamínové džusy, sušenky, jablka, veganské ovesné nápoje,“ popisuje Dietmar Haase, logistik saské potravinové banky.

Supermarkety potravinové banky tolik nezásobují, většina zboží přijde od výrobců. „Dovezou nám kamion plný zboží a my si ho rozdělíme na to, co nejvíce potřebujeme, na konzervy a zbytek,“ vysvětluje Haase.

Prošlé, ale poživatelné

O patro níže se v dalších skladech nachází jablka, mandarinky a pomeranče, ale také konzervy a čaje. Okolo se nachází krabice potravin, které jsou jedlé, ale nesplňují jiné podmínky pro to, aby mohly být nabízeny v obchodě. Například adventní kalendáře se už neprodávají, protože je dávno po vánoční sezoně.

„Jídlo nám dají třeba proto, že v něm není správný poměr ovoce. Nebo na jogurtových nápojích vyrobených pro Čínu není etiketa v němčině, takže se tu nemohou prodávat. Některé potraviny je zase po datu trvanlivosti, ale je to otestované a máme certifikát, že jsou stále poživatelné,“ říká Haase.

Palety připravených potravin o hmotnosti 1000 kilogramů míří následně do české dodávky. Zboží v Praze zbývá už jen složit a roztřídit.

„Pokud to přijde vyloženě z potravinové banky, tak je to rozhodně mnohem více roztříděné a připravené na další výdej než věci z řetězců. To se musí přebrat a zjistit, co je použitelné,“ popisuje český skladník Michal.

Potraviny jsou následně přesunuty do skladu Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj. Poté zamíří k lidem a k organizacím, které potravinovou pomoc využívají.